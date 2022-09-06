Вице-премьер Чернышенко: Россия ведет переговоры с Китаем и рядом стран по применению карт «Мир»

Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по поводу применения у них карт «Мир». Об этом в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас 11 стран принимают наши карты «Мир», и наши туристы могут в банкоматах снимать деньги либо оплачивать услуги», — отметил Чернышенко.

Он добавил, что речь идет о таких странах, как Турция, Вьетнам, Южная Корея. Также в этом списке есть и ближайшие соседи России — Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Ранее во вторник директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб».