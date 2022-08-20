Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счет НДФЛ

Новый вид обязательного страхования, возможно, появится по инициативе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом сообщает РБК.

В своем обращении к Минтруду профсоюзное объединение разъяснило, что предлагаемая мера позволит защитить россиян от потери дохода.

В тексте уточняется, что станет возможным защитить российских работников в случаях задержки зарплаты, при потере работы, а также во время перевода на режим неполного дня или в случае нахождения в простое.

Предлагается, что финансирование выплат начнет производиться за счет отчислений от НДФЛ. При этом новый вид способ страхования может носить обязательный характер и затронет все сферы предпринимательства, включая самозанятость.

Ранее Минтруд информировал, что безработица в России будет на уровне 2021 года. Эта статистика, по заверениям министра, в том числе связана с новыми мерами поддержки со стороны правительства.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин придает особое значение сохранению показателя безработицы в РФ.