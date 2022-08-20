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The National Interest: российская экономика выдержала санкции благодаря четырем факторам

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Экономика России смогла выжить в условиях введенных в отношении нее санкций Запада благодаря четырем факторам, в том числе финансовой политике Центрального банка. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос.

По его словам, ЦБ быстро среагировал и защитил рубль от наплыва финансовых ограничений со стороны США и Евросоюза. Рубль не превратился в «руины», как в марте обещал президент США Джо Байден, но, напротив, стал одной из быстроукрепляющихся валют, отметил Эпископос.

Также преодолеть санкции России помогла система «параллельного импорта».

«От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», — написал эксперт.

Кроме того, многие сильные государства отказались присоединяться к антироссийским санкциям, а также продолжили углублять свои торговые и финансовые связи с РФ, Индия и Китай вовсе нарастили темпы товарооборота с российским государством за последние шесть месяцев.

В качестве четвертого фактора Эпископос выделил плохую продуманность санкций. По его словам, ограничительные меры сильнее бьют по европейским странам, чем по самой России, это в свою очередь может привести к расколу антироссийской коалиции.

«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России», — написал обозреватель.

Ранее британская газета Financial Times отмечала, что экономика России справляется с санкциями лучше, чем ожидали эксперты на Западе.

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Санкции против России
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