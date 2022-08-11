Российские переработчики картофеля попросили поднять импортные пошлины до 32%

Отечественные переработчики картофеля предложили Минсельхозу поднять с 5% до 32% импортные пошлины на картофельные хлопья, которые используются для изготовления чипсов и пюре. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Российские производители попросили поднять с 5% до 32% пошлину на импорт картофельных хлопьев. Это необходимо сделать из-за того, что отечественным компаниям стало сложнее продавать свою продукцию. Кроме того, из-за укрепления рубля зарубежные хлопья подешевели, а отечественные стали терять конкурентоспособность на рынке, отметили источники издания.

Они также добавили, что дешевый импорт может грозить закрытием отечественных предприятий. Кроме того, сильно усложнилась ситуация у местных производителей хлопьев из-за подорожания картофеля. При этом эксперты рынка указали, что повышение пошлин может лишь спровоцировать рост цен на картофельные хлопья в России.

Участники рынка посчитали, что вместо роста пошлин регулятор может понизить НДС до 10%. Такая мера позволит сохранить спрос на продукцию.

В конце июля крупнейший канадский производитель картофеля фри McCain Foods Limited продал бизнес в России предпринимателю из Тулы Василию Стародубцеву. Завод по выпуску продуктов из замороженного картофеля сохранит свой профиль, который был задуман изначально.