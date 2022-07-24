«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах». В ЕС не согласны сократить потребление газа

Страны Евросоюза добиваются исключений из планов Европейской комиссии по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.
20 июля Еврокомиссия призвала страны ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года из опасений, что Россия может прекратить поставки. Это соответствует 45 млрд куб. м газа. В Брюсселе считают полное отключение российского газа вероятным сценарием и призывают начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС.
Некоторые страны Европы не поддержали эту инициативу. Официально против выступили Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности озабоченность выразили как минимум 12 стран ЕС, в том числе Италия, Польша и Венгрия, сообщал Reuters.
По информации FT, европейские государства (газета не указала, какие именно) заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой отдельной страны от российского газа, а также объем топлива, который уже направлен в хранилища.
Государства — члены ЕС также предлагают сделать исключение для тех стран, у которых есть возможность поставлять газ другим членам Евросоюза. Кроме того, несколько отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, по мнению авторов документа, необходимо освободить от жестких требований.
«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — сказано в проекте документа.
FT уточняет, что по меньшей мере пять стран должны сделать специальный запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Министры энергетики стран Евросоюза 26 июля рассмотрят вопрос снижения зависимости от российских газа, нефти и угля, сообщал ранее представитель МИД Франции.
Влияние санкций на энергорынок
Экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк выразил мнение, что власти США собственноручно загоняют себя в тупик с помощью санкционной политики в отношении России. По его словам, именно санкции приводят к росту цен на энергоносители.
«Пора перестать обвинять [президента РФ Владимира] Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — заявил Блэк.
Он считает, что Евросоюз действует по похожему принципу, когда говорит о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». По мнению экс-сенатора, ЕС не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вернуть отремонтированную турбину вовремя.
Блэк назвал политику западных стран иррациональной и разрушительной, поскольку она ведет к огромным экономическим потрясениям.
Рецессия в США
Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC заявила, что экономический рост в стране замедляется, хотя она не видит признаков рецессии.
«Я не говорю, что мы точно избежим рецессии», — подчеркнула Йеллен. Однако, полагает она, сейчас наблюдается «период перехода, когда рост замедляется». Министр считает, что есть способ удержать рынок труда и снизить инфляцию. Она также заявила, что снижение темпов роста экономики — это необходимое явление после ее роста.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минфина США, упомянув о смерти Владимира Ленина.
«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — пошутила Захарова.
Ранее Йеллен сообщала, что в 2021 году в стране наблюдался быстрый экономический рост — примерно на 5,5%. Такая ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии. При этом она отметила, что высокие уровни занятости и потребительских расходов населения в данный момент доказывают, что речь о спаде сейчас не идет. На минувшей неделе Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении.