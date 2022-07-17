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Бизнес

«Кольца и цепочки в санкциях не указаны»: ЕС оставил лазейку для покупки российского золота

Глава евродипломатии Боррель заявил об эффективности антироссийских санкций и призвал ЕС к терпению

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции против России работают, однако для достижения их полномасштабного эффекта нужно время. Он призвал европейцев к «стратегическому терпению» и выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине будет длиться еще долго. При этом газета Politico обнаружила в проекте нового пакета санкций Евросоюза «лазейки», из-за которых в бюджет РФ продолжатся поступления из-за границы. Так, эмбарго на ввоз золота из России не касается закупки готовых ювелирных изделий.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что последствия санкций для России могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность, поэтому Европа должна проявить «стратегическое терпение», пока «Украина не сможет полностью восстановить свой суверенитет».

«У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», — сказал он.

Боррель отметил, что введенные ограничения затронули порядка 1200 физических лиц, почти 100 российских организаций и несколько секторов российской экономики.

«Санкции, принятые ЕС и партнерами-единомышленниками, уже сильно бьют по [президенту РФ] Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику будет только усиливаться», — считает Боррель.

При этом он отметил, что для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени.

«Теперь, когда война затягивается, а стоимость энергии растет, люди в Европе и других странах задаются вопросом, работают ли эти санкции и насколько велики побочные эффекты», — указал политик.

По его словам, запрет на поставки полупроводников в Россию ограничивает производство в стране высокоточных ракет, а это имеет решающее значение в боевых действиях на Украине. Боррель считает, что в среднесрочной перспективе Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

Главной ограничительной мерой глава дипломатии ЕС назвал прекращение к концу года закупок российской нефти.

«Да, Россия может продавать свою нефть на другие рынки, однако это преимущество ограничено тем, что Россия вынуждена давать высокие скидки на каждый баррель (российская нефть продается примерно на $30 дешевле, чем в среднем по миру)», — отметил он.

Боррель указал, что эффективность рестрикций повышает «тот факт, что более сорока других стран, в том числе традиционно нейтральных», присоединились к ограничениям.

Лазейки в европейских санкциях

Разрабатываемый в Евросоюзе новый пакет санкций против Москвы, основным пунктом которого считается эмбарго на закупки российского золота, не будет распространяться на ювелирные украшения, пишет Politico со ссылкой на подготовленный Еврокомиссией проект ограничительных мер.

«Будет запрещено приобретать, импортировать или передавать напрямую или нет золотые продукты, перечисленные в приложении, если они вывозятся из России или если Россия экспортирует их в Евросоюз через третью страну», — сказано в документе, который цитирует Politico.

Издание со ссылкой на проект утверждает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанное золото, золотые заготовки, а также золотые монеты и отходы или золотой лом.

«В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — пишет Politico.

Кроме того, как указали авторы статьи, в 2019 году около 90% экспорта золота из РФ пришлось на Великобританию, которая ранее покинула Евросоюз.

Россия — один из крупнейших поставщиков этого металла. Ежегодно она экспортирует золото на несколько миллиардов евро. По данным Минфина и ФТС, в 2021 году российские предприятия произвели 346,4 т золота, а 87% продукции пошли на экспорт, который принес $17,4 млрд.

Кроме того, на российском рынке золота появились покупатели из Индии, ОАЭ и Китая, сообщил «Интерфаксу» золотодобывающий холдинг «Селигдар». Основные покупатели на рынке золота — это Индия с потреблением порядка 800-900 тонн золота в год и Китай — около 1000 тонн, указали в компании. «Были такие рассуждения, что мы ориентируемся на страны азиатского региона, в принципе, они основные покупатели, рынки золота», — отметил представитель холдинга.

Что в новом пакете санкций?

Запрет на покупку российского золота — только часть седьмого пакета ограничений.

Новые рестрикции будут включать в себя более строгие требования к отчетности о замораживании активов лиц из санкционного списка и ужесточать контроль за экспортом продукции двойного назначения и передовых технологий.

Так, ЕС планирует запретить экспорт в Россию слезоточивого газа, полицейских касок и щитов, чернил для снятия отпечатков пальцев, а также водометов, которые «могут быть использованы против людей».

Документ также предусматривает определенные исключения: страны могут разрешать использование замороженных активов, когда они предназначены для предотвращения событий, которые могут оказать «серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду».

Аналогичное исключение ЕС может применить к импорту и транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции, такой как пшеница и удобрения.

«Санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По информации Reuters, в новом пакете также будут персональные санкции против людей и организаций, близких к Кремлю.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ЕС может снять персональные санкции с некоторых россиян. По информации агентства, санкции оспаривают Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и его супруга Александра Мельниченко.

В Еврокомиссии подчеркнули, что новый пакет «теснее увязывает санкции ЕС с санкциями его партнеров», в частности странами G7, которые в июне согласовали эмбарго на российское золото. 8 июля Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России.

Решение о введении новых ограничений должен утвердить Совет ЕС. Как ожидается, это произойдет до конца июля. Как сообщил ТАСС источник во внешнеполитической службе ЕС, новый санкционный пакет рассмотрят на встрече 18 июля главы МИД ЕС, которые параллельно обсудят дополнительную военную помощь Киеву.

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