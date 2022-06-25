Bloomberg: банки попросили Минфин США временно разрешить торговлю активами РФ

Комитет США по определению кредитных деривативов (CDDC), объединяющий 13 банков и управляющих активами, обратился к Министерству финансов страны с просьбой предоставить разрешение на торговлю российскими активами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время, пишет издание, представители Комитета контактируют по этому вопросу с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, но конкретное решение ожидается после саммита «Большой семерки» 26-28 июня.

Как объяснил управляющий директор XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер, одним из вариантов может стать разрешение на день для проведения аукциона по кредитным дефолтным свопам. Таким образом получится выплатить деньги тем инвесторам, которые ставили на дефолт РФ по суверенному долгу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что прекращение выплат по еврооблигациям в иностранной валюте не приведет к дефолту.