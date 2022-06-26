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FT: Россия снова может столкнуться с риском технического дефолта 27 июня

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Reuters

Льготный период для выплаты $100 млн по внешнему долгу для России истекут 27 июня, после чего может произойти технический дефолт, если эти деньги так и не будут уплачены. Об этом пишет The Financial Times.

27 мая Минфин России должен был выплатить держателям еврооблигаций России около $100 млн в виде процентных платежей. Средства были отправлены, но из-за санкций не дошли до получателей. Если Минфин не доведет средства до держателей госдолга, это будет считаться техническим дефолтом, отметили в публикации.

Эксперты, опрошенные газетой, указали, что контракт остается контрактом, так как в нем указаны сроки, которые необходимо соблюдать. Поэтому кредитор имеет право требовать средства, а любые оправдания в подобной ситуации просто бессмысленны.

23 июня Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что прекращение выплат по еврооблигациям в иностранной валюте не приведет к дефолту. По его словам, дефолтом можно было бы считать отсутствие платежей со стороны РФ, но такого не наблюдается, поскольку платеж «будет проведен», но его «не смогут получить инвесторы».

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