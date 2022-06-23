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Силуанов рассказал, почему переход на рублевую схему выплат не приведет к дефолту

Минфин: выплата по еврооблигациям в рублях не приведет к дефолту из-за характера ситуации

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что прекращение выплат по еврооблигациям в иностранной валюте не приведет к дефолту, передает РИА «Новости».

По его словам, дефолтом можно было бы считать отсутствие платежей со стороны РФ, но такого не наблюдается, поскольку платеж «будет проведен», но его «не смогут получить инвесторы».

«Две причины. Первая – иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая – иностранным инвесторам прямо запрещено получить платежи от нас», — пояснил Силуанов.

Глава Минфина назвал текущие обстоятельства «форс-мажором». По этой причине Россия, добавил он, прибегает к рублевой схеме и российской инфраструктуре из-за доступности этого метода реализации выплат по долгу.

Ранее Антон Силуанов рассказал, что проектируемый российский бюджет является достаточно сложным.

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