«Поднять и разрезать». Германия может национализировать «Северный поток — 2»

Вид на трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода Nord Stream 1 Балтийского моря и перегрузочной станции OPAL, Мекленбург-Передняя Померания, Любмин

Министерство финансов Германии рискует «обострить газовый кризис», так как рассматривает возможность национализировать «Северный поток — 2», сообщает Der Spiegel. Авторы статьи со ссылкой на источники пояснили, что немецкие власти хотят экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории ФРГ, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, планируют соединить с мобильным терминалом СПГ на территории страны.

«Нетрадиционные способы»

Авторы статьи, опубликованной в Der Spiegel, опасаются, что национализация «Северного потока – 2» «вызовет раздражение» у президента России Владимира Путина.

«Пока это был лишь кошмарный сценарий: президент России Владимир Путин перекрывает газовый кран Германии и ввергает экономику в рецессию. Но с прошлой недели страх стал чем-то вроде реальности. По магистральному газопроводу «Северный поток — 1» поступает только 40% обычного объема газа», — говорится в статье.

Из-за дефицита газа немецкое министерство экономики «готовится к чрезвычайной ситуации, которая пугающе близка». Авторы материала напомнили, что накануне вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ повысила до второго уровень предупреждения режима ЧС по газу.

«Мы находимся в газовом кризисе. Отныне газ — дефицитный товар, цены уже высоки, и мы должны быть готовыми к последующему повышению», — сказал он.

На рассмотрении у немецкого правительства находятся несколько законопроектов, дающих властям право «радикально вмешиваться в дела газового рынка», добавили авторы статьи. Среди предлагаемых мер — сокращение использования газовых электростанций, запуск резервных угольных электростанций. Согласно данным Der Spiegel, газовые хранилища Германии заполнены на 59%, каждый день они пополняются еще на 0,5%, но «должно быть больше».

«Поэтому федеральное правительство рассматривает весьма нетрадиционные способы закупки альтернативных России источников природного газа. Она покупает сжиженный газ там, где может его достать, и потратила на это в общей сложности 15 миллиардов евро из бюджета. Проблема: охлажденный газ должен как-то попасть в страну. Но два строящихся терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле не будут готовы в ближайшее время», — рассказали в издании.

Авторы издания отметили, что у новых терминалов должны пришвартовываться четыре специальных корабля, чтобы можно было перерабатывать сжиженный природный газ из США или с Ближнего Востока обратно в газ и подавать его в трубопроводы в необходимом объеме. Но и этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе, утверждается в статье.

«Необходимо больше терминалов, особенно нужен один в Балтийском море, чтобы можно было лучше обслуживать восточную и особенно южную Германию, включая Баварию. До сих пор эти регионы напрямую зависели от трубопроводов путинской империи», — говорится в материале.

«Деликатный план»

Со ссылкой на источники Der Spiegel сообщил, что немецкие власти рассматривают «деликатный план».

«Речь идет о расположенном на дне моря газопроводе «Северный поток — 2» — проекте, процесс утверждения которого был остановлен после вторжения Путина на Украину. <…> Федеральное правительство изучает вопрос о том, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ», — рассказали в издании.

В качестве преимущества такого плана авторы указали, что это позволит напрямую поставлять газ в Южную Германию, а в Минэкономики считают, что эта «инфраструктура прямо-таки идеальна».

«Однако план также таит в себе риски. Технически трубопровод можно поднять и разрезать. Специалисты, которым доверен процесс, опасаются, что возникнуть серьезные экологические проблемы. <…> Каждое изменение в трубопроводе почти неизбежно вызывает новую процедуру утверждения плана, включая оценку воздействия на окружающую среду», — заключили авторы.

Слухами земля полнится

Как сообщает РИА «Новости», в Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах по национализации «Северного потока — 2».

«Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявила на брифинге в Берлине представитель министерства.

«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью немецкого издания.

По его словам, пока не было официальных заявлений, нельзя давать оценку ситуации.

«При всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», — заключил представитель Кремля.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал «Газете.Ru», что Россия в свою очередь может национализировать участки трубопровода «Северный поток — 2», проходящие по ее сухопутной и морской территории. Он допустил, что это может стать ответной мерой на национализацию немецкой части трубы Минфином ФРГ.

«Газпром» уже использует ту часть трубы, которая проложена по территории России, как минимум, одну из очередей, для нужд российских потребителей. Остается вопрос, что делать с подводной частью газопровода СП-2. В текущих геополитических условиях она превращается только во временное хранилище газа. Россия может национализировать участок СП-2, проходящий через ее территориальные воды», — пояснил Громов.

Он также уверен, что ответная национализация участков СП-2 России принесет дополнительную пользу, так как «этот шаг обеспечит бесперебойную работу части инфраструктуры трубопровода и создаст резервный источник хранения топлива для нужд российских потребителей».