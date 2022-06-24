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Эксперт Громов допустил национализацию части «Северного потока — 2» в ответ на действия Германии

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Россия может национализировать участки трубопровода «Северный поток — 2», проходящие по ее сухопутной и морской территории. Это может стать ответной мерой на национализацию немецкой части трубы Минфином ФРГ, о которой сообщил Spiegel. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Газпром» уже использует ту часть трубы, которая проложена по территории России, как минимум, одну из очередей, для нужд российских потребителей. Остается вопрос, что делать с подводной частью газопровода СП-2. В текущих геополитических условиях она превращается только во временное хранилище газа. Россия может национализировать участок СП-2, проходящий через ее территориальные воды», — допустил Громов.

Он добавил, что ответная национализация России отрежет дополнительные пути газового снабжения Германии, которая в скором времени будет остро нуждаться в поставках топлива из-за ремонта «Северного потока — 1».

«Нужно глубоко разобраться со структурой акционеров именно того участка трубы «Северного потока — 2», который собралась национализировать Германия и который проходит по ее территории. Вполне возможно, что в итоге будет принято примерно такое же решение, что и по Gazprom Germania. «Газпрому» можно и нужно обращаться в суды. С юридической точки зрения это будет попытка монополиста обжаловать национализацию», — отметил Громов.

Ответная национализация участков СП-2 России принесет дополнительную пользу. Этот шаг обеспечит бесперебойную работы части инфраструктуры трубопровода и создаст резервный источник хранения топлива для нужд российских потребителей, резюмировал Громов.

24 июня издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов ФРГ планирует национализировать участок «Северного потока — 2», проходящий по территории Германии. В материале уточнялось, что власти ФРГ изучают планы по подключению немецкого сегмента газопровода к плавучему СПГ-терминалу.

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