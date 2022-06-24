В ФРГ планируют национализировать немецкий участок «Северного потока — 2»

Министерство финансов ФРГ планирует национализировать участок «Северного потока — 2», проходящий по территории Германии. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Уточняется, что власти ФРГ изучают планы по подключению немецкого сегмента газопровода к плавучему СПГ-терминалу.

«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с подвижным терминалом СПГ», — сообщает газета.

Уточняется, что «Северный поток — 2» уже подключен к газораспределительной сети. Газ по нему можно экспортировать напрямую на юг Германии. Эксперты выражают опасение, что отделение труб может создать опасность для окружающей среды.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что потребление газа необходимо сократить во всех сферах, где это возможно, так как страна находится в газовом кризисе.