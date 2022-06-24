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Минэкономики ФРГ не стало отвечать на вопрос о планах по «Северному потоку — 2»

В минэкономики Германии не ответили на вопрос о национализации части «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

В федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии не стали комментировать информацию о планах по национализации части газопровода «Северный поток — 2», проходящей по территории ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть», — ответила представитель министерства на вопрос журналиста в ходе брифинга.

Ранее Spiegel сообщала о том, что министерство экономики ФРГ планирует национализировать участок «Северного потока — 2», проходящий по территории Германии. Власти ФРГ изучают планы по подключению немецкого сегмента газопровода к плавучему СПГ-терминалу. Уточняется, что «Северный поток — 2» уже подключен к газораспределительной сети. Газ по нему можно экспортировать напрямую на юг Германии. Эксперты выражают опасение, что отделение труб может создать опасность для окружающей среды.

Также ранее глава минэкономики ФРГ Хабек призвал сократить потребление газа из-за газового кризиса в стране.

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