Кто из иностранцев приедет на ПМЭФ

Организаторы международного экономического форума в Петербурге анонсировали участие в мероприятии представителей 115 стран и территорий, губернатор города Александр Беглов сообщил о заявках из 69 стран. На форум должны приехать главы ДНР и ЛНР, делегации из Турции, Египта, Афганистана и Сирии, участники из Эфиопии и Мали. Президент Владимир Путин ранее заявил, что встреча пройдет в «непростое для всего международного сообщества время», сам он выступит на форуме 17 июня. Кто из иностранцев приедет на международный форум, — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня пройдет 25-й Петербургский международный экономический форум. Его объявленная тема — «Новый мир — новые возможности».

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на форуме, несмотря на все «попытки внешней дестабилизации», ожидается не менее 13,5 тыс. участников.

«В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет», — заявил он.

По словам Беглова, заявки на участие подали делегации из 69 стран, в том числе «недружественных».

В свою очередь организаторы ПМЭФ сообщили, что в 2022 году свое участие подтвердили представители 115 «стран и территорий». В 2021 году на фоне антиковидных ограничений в Петербург приехали 13,5 тыс. человек из 141 страны.

Лидеры стран СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ПМЭФ посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также другие иностранные лидеры. Он объяснил, что речь идет об участниках на уровне глав государств и правительств, но не раскрыл, кто именно подтвердил участие в форуме.

Об участии в мероприятии заявил президент Армении Ваагн Хачатурян. Его визит в Россию продлится несколько дней.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров запланировал в ходе форума провести ряд встреч с российскими инвесторами. Президент Киргизии Садыр Жапаров на форум не приедет.

Афганистан, Сирия и Мьянма

Участвовать в ПМЭФ намерен и замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана, а в делегацию страны войдут представители бизнеса страны и временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал. Он ранее заявил, что правительство талибов (организация запрещена в России) «настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией», в том числе по закупкам нефти и газа. Движение «Талибан» вернулось к власти в Афганистане в 2021 году.

Сирию на ПМЭФ представит министр экономики Мухаммед Самер Аль-Халиль, который будет во главе сирийской делегации.

В делегацию Мьянмы вошли министры иностранных дел, экономики и инвестиций, сообщают РИА «Новости».

1 февраля 2021 года в Мьянме к власти пришло правительство военных, которые арестовали гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую.

Турция, Индия и ОАЭ

ПМЭФ в составе делегации Турции ПМЭФ посетят представители министерств и посол в РФ Мехмет Самсар.

«Конечно, многие наши фирмы присоединятся к экономическому форуму. В рамках [форума] будут, возможно, разработаны какие-то проекты по сотрудничеству», — сказал генконсул страны Озгун Талу.

По данным ТАСС, в форуме поучаствует делегация Индии на министерском уровне, в составе делегации будет министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. Также посетить форум планируют Объединенные Арабские Эмираты.

ЛНР и ДНР, Абхазия и Южная Осетия

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заявили, что примут участие в Петербургском экономическом форуме.

Свое участие также подтвердила делегация из Южной Осетии, в состав которой войдет и.о. председателя правительства Геннадий Бекоев и зампред правительства, министр экономического развития Южной Осетии Дзамболат Тадтаев.

В делегацию Абхазии, которая традиционно участвовала в форуме, вошли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

«В графике президента Аслана Бжании участие в форуме в Санкт-Петербурге не стоит», — заявили в пресс-службе президента Абхазии, не уточнив причину, по которой Бжания не едет на форум.

Африканские партнеры

ТАСС сообщил, что на ПМЭФ от Египта приедет министр промышленности и торговли Невин Гамия, а в списки делегатов могут войти порядка 50 человек.

Делегация Мали также посетит форум.

«Россия — друг Мали, а это значит, что каждый раз, когда в России проводятся какие-то мероприятия в сфере экономики, спорта или культуры, Мали почтет за честь принимать участие»,— сказал глава МИД страны Абдулай Диоп.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла рассчитывает в ходе форума обсудить новые проекты в области энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, туризма и в других сферах.

«В основном мы работаем над проектами в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но наше участие в ПМЭФ будет очень полезным, потому что мы сможем обозначить существующие потребности, найти компании, готовые инвестировать в эфиопские проекты», — подчеркнул посол страны Алемайеху Тегену Аргау.

Западные страны тоже будут

Представители стран Запада, несмотря на конфликт на Украине и антироссийские санкции, не бойкотируют форум полностью. Как отмечает агентство Bloomberg, на ПМЭФ зарегистрировались бизнесмены из Франции, Италии, Канады и США. Представитель Американской торговой палаты в России подтвердила свое участие.

Агентство отмечает, что из-за отсутствия многих международных компаний и высокой стоимости участия (960 тыс. рублей на человека) форум стал менее привлекателен.

По данным РБК, некоторые участники форума просят не указывать на бейджах свои места работы. Как рассказал изданию топ-менеджер «крупной компании из продовольственного сектора», этот вопрос беспокоит российские фирмы, опасающиеся западных санкций из-за присутствия на форуме.

Список участников ПМЭФ этого года не опубликован. По оценке «Росконгресса», в мероприятии будут участвовать более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне руководителей.

«Чрезвычайно важное» выступление Путина

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 17 июня. Оно будет, по словам Дмитрия Пескова, «чрезвычайно важным». Модератором заседания станет главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В телеграмме участникам форума президент России заявил, что встреча пройдет в «непростое для всего международного сообщества время». Он упомянул глобальную инфляцию, резкий рост бедности и дефицит продовольствия, разрушение привычных логистических цепочек.

На международном форуме также выступят представитель МИД РФ Мария Захарова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, пранкеры Вован и Лексус, российские министры и общественные деятели.