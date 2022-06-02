РБК: участники ПМЭФ попросили организаторов скрыть их места работы

Фонд «Росконгресс», являющийся организатором Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), анализирует просьбы участников скрыть их места работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на фонд.

«В фонд «Росконгресс» поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию...» — уточнили организаторы.

При этом информацию, связанную с сокращением публичных данных об участниках мероприятий, подтвердили пять работников компаний. По словам троих собеседников издания, прорабатывался вопрос с возможностью не указывать никакой информации на бейджах гостей.

«Бейдж обязателен для всех участников форума и является идентификационным персональным документом участника на время форума», — обратили внимание в «Росконгрессе».

Предположительно, участники ПМЭФ просили не указывать их места работы и должности, чтобы в будущем избежать санкций.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен выступить очно на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня.