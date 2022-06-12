Песков рассказал, что на площадке ПМЭФ Путин не встретится с иностранными бизнесменами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС, что на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не состоится традиционная встреча Владимира Путина с представителями иностранного бизнеса.

«Нет, в этом году не планируется. Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — пояснил он.

Ранее Песков рассказал, что на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Путин проведет встречу с руководителями российских СМИ и корреспондентами, которые в последнее время работают на территории Украины.

По словам Пескова, несмотря на возможную занятость, корреспонденты смогут прервать командировку, «на пару деньков вырваться и прилететь на форум».

До этого пресс-секретарь пообещал, что планерная сессия предстоящего Петербургского международного экономического форума обещает быть «весьма и весьма интересной».