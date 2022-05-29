Bloomberg: ЕК разослала странам ЕС новый проект эмбарго нефти из России

Европейская комиссия разослала странам Евросоюза новый проект эмбарго нефти из России, согласно которому ключевой трубопровод «Дружба» будет продолжать работу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК.

«Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу, чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — указано в сообщении.

Кроме Венгрии, также Чехия и Словакия смогут решить свои сложности с поставками топлива благодаря отсрочке отключения «Дружбы».

Ранее обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли заявили, что некоторые европейские лидеры теперь склоняются к «размытому соглашению», которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны.