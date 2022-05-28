США могут отправить ракетные системы залпового огня Украине. Как реагирует Россия

Уже в ближайшие недели Соединенные Штаты отправят Украине ракетные системы залпового огня, пишут американские СМИ. Именно предоставление ракетных систем было главной просьбой Киева — они должны помочь сдерживать наступление российских войск на востоке Украины. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что США не станут отправлять дальнобойные ракетные вооружения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Джозефа Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине. Об этом в субботу, 28 мая, пишут американские газеты The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post со ссылкой на свои источники. Эту же информацию приводит и телеканал CNN.

По их данным, Вашингтон намерен уже на следующей неделе объявить о выделении соответствующего пакета помощи. Утверждается, что РСЗО, которые планируется отправить Киеву, могут бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки», которая имеется в распоряжении ВСУ.

Речь, по всей видимости, идет об установках M31 GMLRS. Дальность их огня в зависимости от боеприпаса составляет от 70 км до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.

Именно предоставление ракетных систем было главной просьбой Киева — они помогут сдерживать наступление российских войск на востоке Украины.

Кроме того, Украина может получить системы HIMARS, у которых практически такая же дальность пуска ракет, однако эти машины передвигаются на колесных шасси.

При этом некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоены тем, что предоставление Киеву РСЗО максимальной дальности действия может привести к серьезной эскалации — в связи с тем, что украинская армия получит возможность «запускать ракеты по территории России».

Соответствующие опасения представители Госдепартамента высказали на закрытом брифинге в Конгрессе на этой неделе. По их словам, эта тема, вероятно, будет обсуждаться с руководством Украины.

Соединенные Штаты уже доставили на Украину более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения. Киеву, в частности, были отправлены 24 тыс. противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, более 68 тыс. бронежилетов и около 49 тыс. касок.

Кроме того, из США в Европу были переброшены более 16 тыс. американских военных. По заявлению американского командования, это было сделано для того, чтобы «заверить союзников в поддержке и довести общее количество военнослужащих США в Европе до 100 тыс. человек».

Позиция России

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что российская сторона надеется, что «здравый смысл восторжествует» и США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения.

«Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — указал дипломат.

По его словам, РФ по дипломатическим каналам неоднократно доводила до Вашингтона, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта».

«Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.

Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины», — заявил посол.

Комментируя возможные поставки РСЗО Киеву, Антонов указал на «риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам».

«Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши вооруженные силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», — цитирует его ТАСС.