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Решетников предупредил о рисках для экономики из-за высокого курса рубля

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Решетников предупредил, что высокий курс рубля в долгосрочной перспективе может сделать продукцию российских производителей неконкурентной на внешнем рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — пояснил Решетников.

О негативном влиянии укрепления рубля ранее заявили металлурги. В «Ассоциации «Русская сталь» предупредили правительство, что, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль, производство может сократиться, и отрасль потерпит убытки. Все это произошло из-за того, что в мае резко ухудшилось размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Антироссийские санкции привели к перенаправлению поставок в Китай и прочие азиатские страны. Однако там товар продается с большой скидкой, а иногда и ниже себестоимости.

26 мая курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Мосбирже выросли более чем на 4,8 рубля, превышая 64 рубля и 68 рублей соответственно. Курс доллара расчетами «завтра» на 16.29 мск упал на 2,75 рубля, до 57,48 рубля. 20 мая на торгах доллар достиг 58 рублей, евро – 59 рублей. Экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля, заявила, что «дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей.

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