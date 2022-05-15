Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ

В начале мая посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев, назвал Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Политик не стал комментировать эти слова, отметив, что важнее другое — Украина уже несколько недель находится в состоянии войны, констатировал глава немецкого правительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника. Глава немецкого правительства в ходе интервью указал, что оставит слова, сказанные дипломатом, на суд самого журналиста и перевел тему.

На просьбу пояснить свою позицию Шольц констатировал, что «Украина уже несколько недель находится в состоянии войны».

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя.

И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции», — отметил он в беседе с порталом t-online.

Что сказал Мельник

В начале мая посол Украины раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев из-за того, что украинские власти не захотели принимать у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Мельник тогда назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» и заявил, что глава кабмина Германии якобы ведет себя по-детски.

Извиняться дипломат впоследствии отказался. В Бундестаге потребовали реакции на слова посла Украины. Представители ряда немецких партий встали на защиту Шольца.

В частности, зампредседателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубики напомнил, что «Шольц — не колбаса, а глава кабмина страны, и это нужно уважать». В свою очередь, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что риторика Мельника безответственна и недипломатична.

Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.

Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него «целая паутина контактов с Россией». Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, упрекая его в некомпетентности. Добавим, что 46-летний Мельник возглавляет дипмиссию в ФРГ с 2014 года.

В апреле в Германии опубликовали петицию с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника, ее подписали более 35 тыс. человек.

«Он радикальный, конечно, но в целом справляется со своими обязанностями. Но вообще в Германии можно любые петиции писать и подписывать, конкретно эту пока не обсуждают в местных новостях», — рассказал «Газете.Ru» немецкий политолог из Ольденбурга на условиях анонимности.