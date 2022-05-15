Военная операция России на Украине. День 81-й

Испания заявила о готовности принять в следующем году конкурс «Евровидение», если страна-победитель, Украина, не сможет этого сделать. «В случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> «Евровидению», — заявили в испанской государственной телерадиокомпании RTVE.
❗️Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Один мирный житель получил осколочное ранение.
Середа входит в состав Шебекинского района, расположенного восточнее Белгорода и граничащего с Украиной на юге.
Постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что «освобожденные регионы Украины» должны выйти из ее состава и объявить о своей независимости. «Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал он в интервью РИА «Новости».