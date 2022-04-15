Российские власти внимательно следят за доходами населения и готовы принять дополнительные меры в социальной сфере при необходимости. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, комментируя ситуацию с влиянием санкций на экономику России. По его словам, в результате логистических ограничений и ухода ряда компаний с российского рынка импорт значительно сократился — на десятки процентов по итогам марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономическую войну против России «никто не собирается прекращать», заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, и те или иные банки, компании могут попасть под ограничения. И если у них будут доллары, йены, евро и фунты, они могут быть в любой момент заморожены. Поэтому очень важно понимать, что в текущей ситуации накопление валют так называемых недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей», — пояснил он.

По его словам, введенные властями РФ ограничения во многом защищают российских экономических агентов.

«Сейчас на самом деле против России объявлена, де-факто ведется экономическая война: санкции, финансовый сектор, другие секторы. В связи с этим возникает много рисков.

И сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешние экономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны», — сказал Орешкин.

Газ за рубли

Помощник главы российского государства также отметил, что некоторые «европейские коллеги стремятся получить российский газ и не платить за него». «Когда часть наших золото-валютных резервов была заморожена, де-факто ту оплату, которую они ранее отправили за газ, они заморозили и не дают РФ пользоваться этой частью платежа», — отметил он.

«В случае же перехода на оплату за газ в рубли, когда финальный платеж европейский потребитель осуществляет в национальной валюте, замораживать европейские потребители ничего не могут. И пока финальный этап оплаты не прошел, газ не считается оплаченным.

Главная цель — обезопасить финансы наших компаний, финансы нашей страны, чтобы газ не поставляли на европейский рынок бесплатно.

Когда я говорил с немецкими коллегами, я им подробно описывал эту схему, что здесь главная история — это безопасность платежа. Важно сделать так, чтобы факт оплаты происходил», — рассказал Орешкин.

Избыток валюты

Он также сообщил, что на валютном рынке сложилась ситуация избыточного предложения. «У нас работало бюджетное правило — Минфин раньше покупал часть валюты, которая уходила на рынок после превышения определенной цены на нефть. Сейчас от этой политики решили отказаться, поэтому предложение валюты на рынке очень большое, а импорт из-за логистических ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился — на десятки процентов по итогам марта.

Создался сильный дисбаланс: большое предложение валюты и маленький спрос. Естественная рыночная реакция — это укрепление рубля.

И эта ситуация будет в целом сохраняться в течение 2022 года. По разным оценкам, сальдо текущего счета может превысить $200 млрд, только за первый квартал — $58,2 млрд по оценке ЦБ», — пояснил Орешкин.

«В стране все в порядке с финансами»

Говоря о о состоянии бюджета, помощник президента РФ привел данные Минфина за I квартал, из которых следует наличие рекордного профицита. «С финансами у нас в стране все в порядке.

Те же социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться.

Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми — уже с 1 мая дополнительные платежи будут получать семьи с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.

Также президентом уже приняты решения провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей. Сейчас коллеги прорабатывают конкретные параметры, и в ближайшее время такое повышение произойдет.

«Будьте уверены, что будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения.

Перед правительством поставлена задача снижения бедности в этом году, и это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере будут приниматься», — подчеркнул Орешкин.

Ситуация с ценами

Отвечая на вопрос о повышении цен в магазинах, он констатировал, что на розничном рынке в конце февраля — начале марта произошел двойной шок. «Мы увидели сокращение импорта, поставок конкретных товаров, перебои с комплектующими на отдельных российских производствах. И с другой стороны мы увидели рекордный уровень потребительского спроса, который в среднем к концу марта вырос на 30% к показателям середины февраля.

Это очень большие цифры, очень много людей пришли в магазины.

И понятно, что рынок среагировал — для того, чтобы уравновесить уменьшившееся предложение с резким увеличением спроса — ростом ценовых котировок. Сейчас мы видим, что по ряду категорий уже пошел потихонечку откат вниз. И он будет усиливаться, потому что предложение будет потихоньку восстанавливаться, импорт будет находить новые каналы, по которым он будет попадать в страну. Внутренние производители будут справляться с проблемами с комплектующими, переходить к увеличению объемов выпуска», — рассказал помощник президента.

Орешкин указал, что частный бизнес хорошо справляется со сложившейся ситуацией. «Президент постоянно заявляет, что именно свобода частного бизнеса, увеличение предложения, отсутствие ручного регулирования цен — это правильный подход. И мы видим, что эта практика работает: у нас нет масштабного дефицита в магазинах, продукция есть.

Понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательской способности населения.

Но с этой проблемой должна справляться социальная политика, в том числе это выплаты, которые будут поддерживать наименее обеспеченные слои населения. Кроме того, нужно индивидуально работать с отдельными отраслями производства», — заключил он.

Как изменились расходы россиян в марте

На этом фоне исследовательская компания «Ромир» выяснила, что в марте индекс покупательской активности россиян увеличился на 19,2% по сравнению с февралем. В годовой динамике этот показатель вырос на 22%.

«Рост индекса в марте вызван ажиотажным спросом на товары непродуктового сектора, которые россияне закупали впрок. Долгая закупка приведет в том числе к стагнации спроса в разрезе данного сектора, так как возврат в категорию, особенно товаров длительного пользования, происходит долго», — отметила исполнительный директор холдинга Инна Караева.

При этом более половины россиян, по их словам, имеют столько же продуктовых запасов, сколько и в прошлом году — об этом заявил 61% респондентов ВЦИОМ.