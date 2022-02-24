«Отнеситесь с пониманием». Путин поговорил с бизнесом о санкциях

Президент России Владимир Путин встретился с представителями российского бизнеса. Он призвал их с пониманием отнестись к происходящему на Украине и поддерживать производство, экономику и рабочие места в РФ. Главные заявления, прозвучавшие на заседании, — в материале «Газеты.Ru».

«Все попытки по нулям»

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами объяснил, что Россия была вынуждена начать операцию в Донбассе.

«То, что происходит, – вынужденная мера: просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. Откровенно говоря, даже удивлен – ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу еще раз это подчеркнуть – вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», — цитирует Путина сайт Кремля.

По его словам, все в стране понимали, в каком мире они живут, поэтому «готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикции и санкционной политики».

«Россия остается частью мировой экономики, и в этой связи мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее – даже по политическим соображениям – эти рестрикции будут», — подчеркнул российский лидер.

Он призвал представителей бизнеса «отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».

«Со стороны правительства задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности», — добавил глава государства.

Путин отметил, что невозможно полностью прогнозировать геополитические риски, но представители бизнеса могут рассчитывать на «понятную и стабильную» предсказуемость правительства в отношениях с ними.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях, и надеюсь, что мы будем и в новых условиях, – хотя нельзя назвать, что они совсем суперновые, но тем не менее, – на этом этапе работать так же солидарно и не менее эффективно», — заключил Путин.

Стратегия импортозамещения

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент НИУ ВШЭ Александр Шохин заявил, что российский бизнес научился адаптироваться к кризисным явлениям.

«Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода. Но я хотел бы подтвердить, что и не только государство, экономика в целом научились переживать кризис, но и российский бизнес начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям и, более того, не только адаптироваться, но и решать задачи развития», — заверил Шохин президента России.

По его словам, бизнесмены «прекрасно понимают», что новые санкции «будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования».

«Они коснутся определенных видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки. Безусловно, чтобы демпфировать все эти ограничения, российскому бизнесу, российским компаниям придется работать еще более энергично и эффективно, обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен», — констатировал он.

Шохин считает, что нужно будет «активно реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества». При этом многое будет зависеть от «своевременности, и успешности деятельности правительства».

«Насколько это возможно в нынешней ситуации, хотелось бы обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов. В рамках этого направления мы ведем активный диалог с правительством, в частности речь идет о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Я думаю, что в течение буквально месяца мы завершим эту работу», — рассказал президент НИУ ВШЭ.

Он также предложил продлить из-за санкций срок действия наиболее популярных инструментов и механизмов поддержки, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета и региональных инвестиционных проектов. Кроме того, Шохин призвал подумать о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов.

«Еще одно направление минимизации внешних финансовых рисков… это введение эффективного регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют… Мы здесь поддерживаем взвешенную позицию Минфина и правительства и предлагаем не затягивать с формированием законодательной базы для легального развития данного сектора», — отметил он.

Шохин заключил, что «Россия не закрывается», «остается частью мировой экономики», бизнесмены не отказываются от «международных договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества».

«Правильно, чтобы наши зарубежные партнеры понимали, что климатические проекты – это не та сфера, где могут применяться санкционные жесткие режимы, поскольку это, действительно, в интересах всего человечества… Надо делать все для того, чтобы максимально демонстрировать, что Россия остается частью глобальной экономики и, как говорится, не будет провоцировать, в том числе через какие-то ответные меры, глобальных негативных явлений на мировых рынках», — заявил Шохин.