Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с бизнесом, что Россия по-прежнему остается частью мировой экономики, в связи с чем не будет наносить этой системе ущерб. Трансляция доступна на РБК.

«Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся», — сказал он на открытой встрече с представителями делового сообщества страны.

Он заявил, что на фоне санкций бизнесу в России должна быть обеспечена большая свобода и попросил отнестись к ситуации «с пониманием».

«То, что происходит - вынужденная мера» — заключил он.

24 февраля президент Путин обратился к гражданам России и Украины по поводу ситуации на Украине. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Вскоре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции Евросоюза должны быть направлены против президента России Владимира Путина и российского правительства из-за военной операции на Украине.

Затем канцлер Германии Олаф Шольц сказал в специальном заявлении по событиям на Украине, что Евросоюз примет новые санкции в отношении РФ «уже сегодня».

23 февраля новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу, в санкционный списки попали около 500 россиян.