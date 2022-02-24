Путин назвал условия встречи с бизнесменами нестандартными

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса отметил, что встреча проходит в нестандартных условиях, передает РИА «Новости».

«К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее», — отметил президент.

Путин, упоминая нынешнюю ситуацию в Донбассе, назвал российскую военную операцию вынужденной мерой, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.

В свою очередь глава Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнесу придется работать в сложных условиях из-за обострения геополитической ситуации. Он обратился к главе государства с просьбой обеспечить предсказуемость ведения бизнеса в ситуации с введением новых, более жестких санкций.

Ранее стало известно, что ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

Позднее в ЕС не исключили введение визовых ограничений против россиян в связи началом спецоперации в Донбассе.