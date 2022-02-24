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Путин назвал операцию в Донбассе вынужденной мерой

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Российская спецоперация в Донбассе была вынужденной мерой — ответом на риски в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов, передает ТАСС.

«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, — вынужденная мера, — подчеркнул российский лидер. — Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», — пояснил президент России.

По его словам, этот шаг был продиктован созданными для России рисками в сфере безопасности, на которые невозможно было ответить другими средствами.

Также Путин отметил, что западные государства после начала операции не изменили свои позиции в переговорах с Россией по безопасности в Европе.

«Я, честно говоря, даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — резюмировал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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