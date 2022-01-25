Исправиться за 90 дней. Как США шантажируют Россию санкциями против «Группы ГАЗ»

Минфин США сократил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» — как утверждает Reuters, такое решение принято из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Речь идет о продлении на 90 дней двух так называемых генеральных лицензий, позволяющих обходить санкции. Одна из них касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

Министерство финансов США сократило продление сроков завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ», а также срока, установленного для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций.

Как сообщается на сайте ведомства, срок действия лицензии «Группы ГАЗ» сокращен до 90 дней. Таким образом, новое разрешение будет действовать до 27 апреля 2022 года. Ранее их выдавали на год, срок текущей лицензии истекает в среду, 26 января.

Такие меры были приняты в связи с предполагаемым «вторжением» России на Украину, утверждает Reuters, ссылаясь на представителя американского минфина.

«Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение сроков продления будет зависеть от поведения России», — пояснил собеседник агентства.

Соответствующие лицензии ведомство выдает находящимся под санкциями компаниям. Документ дает право работать с контрагентами и поставщиками. В конце декабря 2020-го разрешения для «Группы ГАЗ» продлили примерно на год.

Зачем нужны лицензии

Теперь же на 90 дней были продлены две так называемые генеральные лицензии, одна из которых касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против 24 россиян и 15 юрлиц. В черный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске «Русал» и группа En+, промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компании B-Finance и «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Также под ограничения попали компании «Газпром бурение» и группа NPV Engineering Ротенберга, компания «Ладога менеджмент» Шамалова и ГК «Ренова» Вексельберга.

Изначально Минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки несколько раз продлевались.

В рамках одной из выданных летом 2020 года лицензий Минфин США обязал «Группу ГАЗ» ежеквартально предоставлять финансовую отчетность компании, а также каждый месяц «подтверждать, что она не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в санкционный список, и что контроль над действиями, политикой и решениями компании принадлежит совету директоров и акционерам группы». В новых лицензиях эти требования сохранялись, пишет ТАСС.

27 января 2019 года Минфин США объявило о снятии санкций, введенных в отношении «Русала», En+ и «Евросибэнерго».

Чем занимается «Группа ГАЗ»

«Группа ГАЗ» — российская автомобилестроительная компания, ее штаб-квартира — в Нижнем Новгороде. Она объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. «Группа ГАЗ» выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Основное юридическое лицо «Группы ГАЗ» — ПАО «ГАЗ» (консолидирует финансовые результаты всего холдинга по МСФО, занимается производством автокомпонентов), переданное в управление ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ».

«Группа ГАЗ» представляет собой холдинг, консолидированный вокруг ПАО «ГАЗ» и объединяющий ряд промышленных предприятий машиностроительного сектора, являющихся, в основном, дочерними обществами ПАО «ГАЗ». ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»» создано 28 сентября 2006 года и на 100 % принадлежит ПАО «ГАЗ».