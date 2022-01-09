Oxxxymiron, Земфира, Park Live: на какие концерты стоит купить билеты уже сейчас

Пандемия коронавируса сильно ударила по российскому рынку развлечений в 2021 году, причем сильнее всего пострадала концертная сфера. Однако уже в следующие 12 месяцев организаторы ожидают изменения ситуации за счет перенесенных выступлений таких артистов, как рэпер Баста или группа «Би-2». Среди топовых ивентов — возвращение на сцену Oxxxymiron и Земфиры. О самых долгожданных музыкальных событиях 2022 года — в материале «Газеты.Ru».

Сразу шесть концертов Oxxxymiron

В конце 2021 года хип-хоп исполнитель Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, впервые за шесть лет выпустил полноценный альбом, получивший название «Красота и уродство». Первым синглом с пластинки стал трек «Кто убил Марка», клип на который набрал на YouTube за месяц аж 15 млн просмотров.

В 2022 году ожидаются сразу шесть концертов Оксимирона в России — по три в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала артист представит новую пластинку в северной столице — выступления пройдут 3, 4, 5 марта на сцене A2 Green Concert. Спустя неделю — 11, 12, 13 числа — Oxxxymiron отправится в Москву, где выступит в Adrenalinе Stadium.

Руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин в беседе с «Газетой.Ru» отметил огромный ажиотаж вокруг новой пластинки Федорова. По его словам, россияне стали скупать билеты, как только артист объявил о своем камбэке.

«Мы видим также, что многие российские артисты возвращаются на сцену. Из последних камбэков — Oxxxymiron, который объявил сначала о четырех концертах в 2022 году, а потом еще о двух дополнительных — и билеты на них уже распроданы», — подчеркнул Субботин.

close Сиенна Миллер в роли Типпи Хедрен — актрисы и музы Альфреда Хичкока в тв-сериале «Девушка» (2012) Впервые девушка привлекла внимание благодаря режиссерскому дебюту Мэттью Вона «Слоеный торт». В криминальной драме 2004 года актрисе досталась небольшая роль, однако она появилась на экране рядом со знаменитым Дэниэлом Крэйгом, по сюжету, влюбленному в ее героиню



Сиенна Миллер и Дэниэл Крэйг в фильме «Слоеный торт» (2004) В том же году Миллер сыграла в паре с другим популярным актером Джудом Лоу в комедии «Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины». Знакомство на съемочной площадке переросло в трехлетний роман, который скандально преподносила пресса.



Сиенна Миллер и Джуд Лоу в фильме «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» (2004) С тех пор Миллер еще не раз сыграла в кино героинь, покоряющих сердца известных актеров. В 2005 году она исполнила роль любви всей жизни самого Казановы Франческо Бруни (фильм «Казанова»), при этом в роли Казановы был молодой Хит Леджер.



Сиенна Миллер и Хит Леджер в фильме «Казанова» (2005) В 2006-м актриса «соблазнила» Энди Уорхола, сыграв его музу Эди Седжвик.



Сиенна Миллер в роли Эди Седжвик и Хайден Кристенсен в фильме «Я соблазнила Энди Уорхола» (2006) Полную галерею можно посмореть

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Он также добавил, что рэпер установил рекорд по продажам билетов за прошедшие 12 месяцев. С такой скоростью билетной распродажи за прошедший год сервис столкнулся впервые.

«На четыре изначально объявленных концерта Оксимирона билеты были распроданы на «Яндекс.Афише» всего за семь часов — это рекордная скорость солд-аута в 2021 году на сервисе», — заключил Субботин.

В настоящее время купить билет на концерт хип-хоп исполнителя можно на сайте Adrenaline Stadium. Средние цены на столичные концерты варьируются в районе 7-8 тыс. рублей, на выступления в Санкт-Петербурге — и вовсе от 5 до 30 тыс. рублей.

Земфира^^

Еще одним знаковым музыкальным событием 2022 года станут февральские выступления в Москве певицы Земфиры. Артистка выступит 24 и 26 числа на сцене Music Media Dome. Как и в случае с Oxxxymiron, возвращение Рамазановой в столицу можно смело назвать громким камбэком, утверждает глава сервиса «Яндекс.Афиша». В последний раз исполнительница радовала зрителей три года назад, выступив на фестивале LiveFest Summer в Сочи.

С тех пор артистка выпустила один полноценный альбом «Бордерлайн» с узнаваемыми лейтмотивами одиночества, бесконечными поисками себя и стремлениями к внутренней гармонии. Спустя пять месяцев после выхода пластинки — в июле 2021 года — исполнительница представила EP, получивший лаконичное название «Ах…». В мини-альбом вошли четыре композиции, включая одноименную заглавную песню. Кроме того, в прошедшем году у певицы вышла пластинка саундтреков к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

«В концертном топе 2022 года абсолютно точно будут концерты Земфиры, Оксимирона и других артистов, которые давно не выступали на сцене», — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

close Кадр из сериала «Моя так называемая жизнь» (1995) (слева) и Джаред Лето на премьере фильма «Человек Паук: Нет пути домой», 2021 год Первую популярность Джареду Лето принесла роль красивого, но не преуспевающего в учебе старшеклассника в драматическом сериале «Моя так называемая жизнь» (1994-1995). Сериал вошел в список лучших телешоу всех времен по версии журнала TIME



На фото: Клэр Дейнс и Джаред Лето в сериале «Моя так называемая жизнь» (1994-1995) Ради роли в фильме Девида Финчера «Бойцовский клуб», снятом по одноименному романа Чака Паланика, актеру пришлось обесцветить волосы и набрать мышечную массу



На фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999) Американский бегун Стив Префонтейн и Джаред Лето в фильме «Префонтейн» (1997) В «Американском психопате» Мэри Хэррон Джареду Лето досталась роль второго плана, но зато одна из самых запоминающихся в фильме. По сюжету герой Джареда Лето, инвестиционный банкир, по ошибке принимает главного героя Патрика Бэйтмана (Кристиан Бейл) за другого сотрудника. Когда твой коллега психопат, то такая незначительная ошибка может обернуться серьезными последствиями



На фото: кадр из фильма «Американский психопат» (2000) Полную галерею можно посмореть

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Примечательно, что местом выступления артистки станет самая крупная концертная площадка России не стадионного формата (рассчитан на проведение мероприятий от 400 до 8,5 тыс. гостей). Music Media Dome дважды попадала в книгу рекордов Гиннесса. В прошлом веке в помещении на шоссе Энтузиастов располагалась лаборатория высоких токов с действующим трансформатором Теслы.

Поступившие в предпродажу билеты на концерты Рамазановой на сервисе «Яндекс.Афиша», а также на сайте столичного агентства Pop Farm, уже раскуплены. Концерты пройдут в формате COVID FREE.

Park Live, Баста, Би-2

В 2021 году коронавирусная пандемия ударила прежде всего по турам зарубежных звезд, а также стадионным концертам российских исполнителей. Однако в следующем году есть вероятность, что ситуация начнет меняться в лучшую строну, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Минин.

Перенесенные в 2021-м году стадионные концерты Басты и группы «Би-2» должны состояться в 2022-м. Баста выступит в «Лужниках» 18 июня, а известные поп-рокеры — неделей раньше, 11 числа.

«В 2022 году ожидаем много перенесенных концертов: «Би-2», Баста, а также фестиваль Park live, который запланирован на три уикенда, что по сборам и количеству посетителей может даже превысить стадионные концерты», — предположил Минин.

close Билли Айлиш выступает на сцене фестиваля Lollapalooza в Берлине, 2019 год Билли Айлиш на церемонии вручения наград премии ASCAP Pop Music Awards 2018 в Беверли-Хиллз Билли Айлиш выступает на фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе, 2019 год Билли Айлиш с наградами премии American Music Awards в Лос-Анджелесе, 2019 год Билли Айлиш на фестивале Bonnaroo-2018 в Манчестере, 2018 год Полную галерею можно посмореть

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Park Live не проводился в Москве с 2019 года из-за тех же коронавирусных ограничений. Однако в 2022-м есть большая вероятность того, что в столицу спустя продолжительную паузу приедут звездные иностранные исполнители.

В этом году в фестивале должны принять участие My Chemical Romance, The Killers и Gorillaz. Компанию им составит культовый и нестареющий Игги Поп, Брайан Молко со своими Placebo, Slipknot и другие топовые исполнители.

Масштабное музыкальное мероприятие пройдет в парке «Лужники» в июне-июле. Входные билеты обойдутся посетителям в 3,5 тыс. рублей, а за место в VIP-секторе придется заплатить вдвое больше — 7 тыс.

Maneskin, Franz Ferdinand, Imagine Dragons^^^

В свою очередь, Субботин из «Яндекс.Афиши» не стал сбрасывать со счетов и ряд других концертов зарубежных исполнителей. В частности, он отметил грядущие выступления победителей «Евровидения — 2021» — итальянских глэм-рокеров Maneskin.

«С ростом темпов вакцинации и, в целом, возвращением к обычной жизни в мире, многие иностранные исполнители включили в свои концертные туры на 2022 год выступления в Москве и Петербурге. Из громких проектов, объявленных осенью 2021-го — концерты Maneskin, Iron Maiden и Imagine Dragons», — подчеркнул Субботин.

close Владимир Коренев (20 июня 1940 — 2 января 2021). Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист РФ. Исполнитель главной роли (Ихтиандр) в фильме «Человек-амфибия» Барбара Шелли (13 февраля 1932 — 3 января 2021). Британская актриса, которая снялась более чем в ста фильмах и телесериалах. Российскому кинозрителю Барбара Шелли знакома по ролям в картинах «Доктор Кто», «Призрак кота», «Жители Ист-Энда», «Борджиа» и другим Таня Робертс (15 октября 1955 — 4 января 2021). Американская актриса, секс-символ начала 1980-х годов. Международная известность к ней пришла с ролью «девушки Бонда» («Вид на убийство», (1985). Также она известна по телесериалу «Ангелы Чарли» и фильму «Шина - королева джунглей» Андрей Трубников (8 февраля 1959 — 7 января 2021). Российский бизнесмен. Владелец компании «Первое решение». Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Полную галерею можно посмореть

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Концерты иностранных звезд пройдут в столице 9 марта, 1 и 5 июня соответственно. В Санкт-Петербурге Maneskin отыграют сет 13 марта, Imagine Dragons — 7 июня. В свою очередь, британские же металлисты в 2022 году ограничатся только московским концертом. Посетить мероприятия с участием иностранных исполнителей можно как за 2 тыс., так и за 15 тыс. рублей.

Глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин в беседе с «Газетой.Ru» не удивился высокой стоимости билетов на концерты зарубежных звезд. Это — нормальное явление для российской музыкальной индустрии.

«За 2021 год средние цены на концерты в России выросли на 15% и составляют сейчас примерно 2,5 тыс. рублей. Однако на концерты иностранных артистов и фестивали с их участием цена традиционно будет выше.

Конечно же, мы ждем иностранные привозы — уже объявлены Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие. Надеемся, что они состоятся в 2022 году», — заключил Минин.