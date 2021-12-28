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Муза Уорхола и «королева бохо»: Сиенне Миллер — 40

Британская актриса Сиенна Миллер известна по образу обольстительной блондинки, как в кино, так и за пределами съемочной площадки. Так, она сыграла муз Казановы («Казанова» 2005), Энди Уорхола («Я соблазнила Энди Уорхола» 2006) и Альфреда Хичкока («Девушка» 2012). В реальной жизни у Миллер был скандальный роман с актером Джудом Лоу после их дуэта в «Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины» (2006 год). Партнерами актрисы по фильмам вообще часто становились популярные актеры, например Стив Бушеми («Интервью» 207), Роберт Паттинсон и Бенедикт Камбербэтч («Затерянный город Z» 2016), молодой Хит Леджер в «Казанове».

Вне съемок Миллер запомнилась любовью к вечеринкам и необычным нарядам, из-за чего журнал Vogue даже назвал ее «королевой» бохо-стиля. «У меня была репутация слегка чокнутой дамочки. Но только не на съемочной площадке. Я никогда не опаздывала и всегда вела себя исключительно профессионально», — вспоминает актриса.

Самые яркие проекты с участием актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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