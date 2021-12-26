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Джареду Лето – 50. Яркие роли и безумства, на которые актер шел ради них

Актеру и рок-звезде из США Джареду Лето исполнилось 50 лет. Выглядит он намного моложе своего возраста, и это еще удивительнее, если знать, что Лето не щадит себя во время подготовки к съемкам в кино.

Первая драматическая роль Лето – легендарный бегун Стив Префонтейн в одноименном фильме 1997 года. Актер никогда не занимался профессиональным бегом и во время тренировок перед съемками повредил колено. Однако он продолжил оттачивать технику и ходил на соревнования, запоминая поведение спортсменов. Джаред Лето также много общался с родными Префонтейна и пересматривал видео с ним. В итоге родная сестра спортсмена расплакалась, увидев Лето в образе, так хорошо он вжился в роль.

Одна из самых сильных работ Лето – главный герой «Реквиема по мечте» (2000 год). Чтобы сыграть наркомана Гарри, актер за два месяца сбросил почти 13 кг, питаясь сырыми овощами. В итоге он посадил печень и страдал от галлюцинаций из-за голодания. Вдобавок Лето несколько недель провел с наркоманами на улицах Нью-Йорка, перенимая их повадки.

Через несколько лет актеру пришлось, наоборот, экстремально набрать массу для роли убийцы Джона Леннона в картине «Глава 27» (2006). Тогда Лето за семь недель прибавил в весе больше 30 кг. Его диета состояла из фастфуда, пасты и растопленного мороженого, смешанного с оливковым маслом и соевым соусом. В итоге актер на себе узнал, что такое одышка. «Я определенно никогда не соглашусь это повторить. Я не знаю, была ли это подагра, но у меня начались проблемы с ногами. К концу съемок <…> мне приходилось пользоваться креслом-каталкой», — вспоминал он.

Вновь Лето резко похудел для роли больного СПИДом транссексуала в фильме «Далласский клуб покупателей» (2014). Тогда актер снова сбросил 13 кг на жидкой диете и удалил себе все волосы на теле, включая брови. «Я помню, как-то я смывал макияж после съемок и подумал: «Чувак, да они постарались, я реально выгляжу больным». А потом я понял, что это уже не макияж, это просто у меня лицо такое, и это был небольшой сюрприз», — рассказывал Джаред.

Самые запоминающиеся роли актера в кино, — в галерее «Газеты.Ru»

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