Второй шанс — банкротам, индексацию — пенсионерам: какие законы примут в 2022 году

Законопроект о ковид-сертификатах Госдума не должна принимать, даже в доработанном виде. Такое мнение «Газете.Ru» высказал руководитель «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов. Доводить до ума придется и пенсионное законодательство, необходимо также определиться с регулированием криптовалюты. И с налоговыми льготами для работодателей. «Газета.Ru» рассказывает в деталях об этих и других законодательных инициативах, ожидаемых к принятию в наступившем году.

В ушедшем году парламент активно менял законодательство. По подсчетам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, было принято более пятисот законов. Но некоторые из законодательных инициатив были отложены. Самым резонансным и труднопроходимым оказался законопроект QR-кодах в общественных местах. Даже после процедуры первого чтения документ снова отправили на согласование в региональные парламенты.

«Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе. И полагаю, что такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто»», — заявила Матвиенко 27 декабря.

Ковид-сертификаты перепишут^^

Но думская оппозиция пока не готова принимать эту инициативу. На вопрос «Газеты.Ru», какие законы Госдума планирует принять в 2022 году руководитель »Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов ответил так: «Для начала скажу, какой закон Госдума не должна принимать — закон о QR-кодах в общественных местах, который вводит социальное разделение наших граждан».

Миронов выразил надежду, что «до второго чтения этого законопроекта дело все-таки все-таки не дойдет».

Вакцинироваться, по мнению Миронова, необходимо, но это должно быть добровольное решение гражданина. Аналогичной позиции придерживаются и думские коммунисты. При этом нижняя палата вообще сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте.

Из обязательных к принятию инициатив, Миронов назвал не менее резонансный законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. «Такую инициативу наша фракция вносила, я поднимал этот вопрос на встречах с президентом, и Владимир Путин давал соответствующее поручение правительству», — подчеркнул депутат.

В каком объеме и с какого времени восстановить надбавки к пенсии — эти вопросы президент РФ Владимир Путин поручил проработать правительству еще год назад, в январе 2021 года. Срок исполнения поручения — 1 февраля прошлого года. Кабмин представил свои предложения своевременно. Но решение так и не вызрело.

Об индексации Путин упомянул еще раз в декабре на ежегодной большой пресс-конференции.

Президент сказал тогда, что восстановление прежнего порядка выплат работающим пенсионерам возможно, пенсионеры этого заслуживают.

Но необходимо иметь бюджетную обеспеченность. Бюджет за 11 месяцев 2021 года был исполнен с профицитом 2,3 трлн рублей. Об этом 17 декабря сообщал «Интерфаксу» министр финансов РФ Антон Силуанов.

В России 42,6 млн человек на заслуженном отдыхе. Работающие пенсионеры составляют примерно одну пятую часть. Для ежемесячной индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 9 млрд рублей, подсчитывали ранее эксперты.

Ни в чем себе не отказывай на уровне инфляции

Если финансовая поддержка работающих пенсионеров возобновится, то ее придется увязать с другой проблемой. Речь идет об индексации пенсий неработающим пенсионерам — на уровень инфляции. Дело в том, что правительство одобрило повышение пенсий на размер инфляции в размере 5,9%. Но по данным ЦБ за ноябрь, цены ушли вверх на 8,4%. И в итоге годовая инфляции будет выше 8%. А продовольственная инфляция и вовсе стала двузначной.

Для того, чтобы покупательская способность пенсионеров не снизилась, правительству придется, как минимум, поднять пенсии до уровня фактической инфляции в ее официальной версии.

Цена вопроса по индексациям на год для неработающих пенсионеров – 150-200 млрд рублей, уточняла ранее «Газета.Ru».

Законопроект о «родительской зарплате»

Миронов считает также, что необходимо обязательно принимать законы, направленные на борьбу с бедностью и поддержку семей с детьми. «Это важно и на фоне тяжелой демографической ситуации — снижения рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни. Как минимум, необходимо продлевать срок выплат жилищных субсидий в 450 тысяч рублей для многодетных семей и законопроект о «родительской зарплате» (в размере прожиточного минимума для неработающих родителей)», — сказал Миронов.

В планах на весеннюю сессию у эсэров также пересмотр размера потребительской корзины. «Сегодня все социальные стандарты занижены, в реальности невозможно прожить на 13-14 тыс. рублей в месяц. Мы подсчитали, что реальный, необходимый для жизни минимум должен быть выше 31 тыс. рублей. И по этой отметке нужно считать прожиточный минимум, МРОТ», — сказал Миронов «Газете.Ru».

Фракция Миронова также внесет ряд инициатив, направленных на сдерживание роста цен. «Мы считаем, что нужно снизить НДС на основные продукты питания до 5%, а также ограничить на них торговую наценку. Розничная цена не должна превышать фактическую отпускную цену производителя более, чем на 50%», — уточнил Миронов.

По его словам, необходимо усиливать госрегулирование в этой сфере, «поскольку продовольственная инфляция бьет все рекорды на фоне символического роста доходов граждан».

Крипту введут в русло закона

Правительству и Центробанку в этом году придется наконец-то определиться, как регулировать криптовалюту. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Разброс мнений по этой теме огромен. От требований запретить любые операции с криптовалютами, включая майнинг, и владение публичными криптоактивами. Звучали предложения даже ввести уголовное преследование для владельцев биткоинов и прочих криптовалют.

На другой стороне дискуссий — предложения о полном признании крипты. «Не готов сейчас сказать, к какому варианту мы в итоге придем, идут жаркие дискуссии и в Думе, и среди экспертов. Нормальный процесс. Интересный. Надеюсь на компромиссное выверенное решение по регулированию криптовалют», — сказал Аксаков.

По словам депутата, население России вложило в различные криптоактивы около 5 трлн рублей, поэтому регулирование давно необходимо.

При этом Аксаков уверен, что уже в первой половине года Дума примет ряд законов, усиливающих защиту прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, в том числе закон о добровольных пенсионных накоплениях, а также о кибербезопасности. В ноябре стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись до $69 тыс. В целом биткоин подрос за год на 65%.

Фитнес-клубы могут поставить на счетчик

Несколько инициатив (через правительство и депутатов) готовит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Будем предлагать налоговые льготы для работодателей, которые создают новые рабочие места. Это необходимо, чтобы стимулировать официальное трудоустройство в малом и среднем бизнесе», — пояснил Титов «Газете.Ru».

А для того, чтобы оживить интерес муниципальных властей к развитию бизнеса на своих территориях, бизнес-омбудсмен будет инициировать законопроект о перенаправлении 50% сборов от специальных налоговых режимов в муниципальные бюджеты.

В декабре 2021 года чиновники Минспорта сообщили, что готовы рассматривать предложение Титова об особом порядке возврата средств за услуги фитнес-центров в случае ограничения их работы стороны государства. Один из вариантов решения проблемы — возврат средств в случае введения локдауна. Фитнес-клуб должен будет уплачивать клиенту проценты за пользование денежными средствами, если они возвращаются позже, чем через 60 дней с момента отмены ограничений.

Меры для оживления банкротов

Изменения в законах в 2022 году могут коснуться процедуры банкротства юридических лиц. Новации, предлагаемые правительством, затронут также имущественные интересы собственников бизнеса. Кабмин полагает, что действующие механизмы реабилитационных процедур недостаточно эффективны. Законом не довольны ни кредиторы, ни банкроты. Разработчики законопроекта приводят статистику за 2019-2020 годы. Например, доля удовлетворенных требований кредиторов составляет менее 5%.

Поправки направлены, в частности, на восстановление платежеспособности юрлица, сохранение работоспособности хозяйствующего субъекта и удовлетворение требований кредиторов.

Также законопроектом предлагается детализировать очередность удовлетворения требований кредиторов. Вместо трех уровней очередности появится восемь. Изменения коснутся и механизма проведения торгов по продаже имущества должника. Торги будут проводить сначала на повышение цены, затем — при отсутствии заявок — цену начнут снижать до поступления первого предложения о цене. После этого торги снова будут идти на повышение цены.

Поправки планируется внести в действующий с 2002 года закон «О несостоятельности (банкротстве)». В декабре 2021 года начата процедура подготовки поправок к первому чтению.

Налоговая не даст вывести имущество из-под ареста^^^

Под новый 2022 год в Госдуму был внесен законопроект, который позволит налоговым органам оперативно блокировать имущество организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках обеспечительных мер, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Инициатор законопроекта — правительство — полагает, что «четкая последовательность действий по наложению обеспечительных мер на имущество проверяемого лица» позволит убрать препятствия для продолжения его финансово-хозяйственной деятельности. И не даст представителям бизнеса скрыть имущество, если потребуется выплата компенсаций по суду.