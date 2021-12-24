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Посчитано, сколько потребуется на индексацию пенсий в 2022 году

«Известия»: на индексацию пенсий в 2022 году придется выделить около 200 млрд рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Не менее 150 млрд рублей потребуется выделить из российского бюджета в 2022 году, чтобы проиндексировать пенсии не ниже уровня фактической инфляции. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты газеты подсчитали, что затраты на повышение пенсионных выплат в будущем году составят не менее 154 млрд рублей. Они исходили из прогнозируемого уровня инфляции, который по данным Росстата составит 8,22%.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил дополнительные ассигнования в 150–160 млрд рублей, говорится в статье. Примерно такую же сумму назвал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — от 150 до 179 млрд рублей.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин в разговоре с изданием заявил, что размер дополнительного финансирования должен превысить 212,7 миллиарда рублей — без учета военных пенсий. Осин исходил из инфляции на уровне 8,5%.

До этого президент России Владимир Путин призвал — правительство должно «сделать все», чтобы поднять пенсии выше уровня инфляции.

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