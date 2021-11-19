Правительство изменит налогообложение МСП для вывода бизнеса из «тени»

Правительство модернизирует налоговую схему, которой сейчас пользуется малый бизнес и индивидуальные предприниматели. Их освободят от уплаты социальных платежей, но повысят ставки по налогам. Цель налогового маневра — вывести мелкий бизнес из «серой зоны» под предлогом отказа от соцвзносов, уверены эксперты.

В Госдуму внесен законопроект о налоговом эксперименте для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП). Автор инициативы — правительство — предлагает освободить бизнес от уплаты страховых взносов, но при этом поднять ставку по действующей сейчас упрощенной системе налогообложения (УСН).

Эксперимент будет предложен компаниям численностью до 5 человек, с доходами до 60 млн рублей в год и стоимостью основных средств до 150 млн руб. Сейчас такие компании платят в бюджет по упрощенной системе налогообложения: либо с доходов, ставка по которым составляет 6%, либо 15% с доходов, из которых вычли расходы.

Таким компаниям предлагается уплачивать не 6%, а 8% от доходов. Второй вариант – платить в бюджет с доходов за вычетом расходов. Но не 15%, как сейчас, а 20%.

Самое главное: при выборе любого из двух вариантов повышенных налогов компании и ИП смогут не платить страховые взносы: на пенсионное, социальное и медицинское страхование.

В случае принятия закона экспериментировать с налогами не будет разрешено компаниям финансового сектора, нотариусам, продавцам подакцизной продукции, частным агентствам занятости, НКО, если они нанимают для работы физлиц — нерезидентов РФ.

Есть выгода, но не для всех

Доходы от нового налога будут поступать в федеральный и региональные бюджеты в равной пропорции.

Эксперимент вводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в четырех субъектах — в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане.

«Освобождение от соцвзносов может заинтересовать тех предпринимателей, у которых большая часть затрат их бизнеса — это заработная плата. Налоговое бремя для такого бизнеса снизится, даже несмотря на увеличение ставки налога по УСН с 6% до 8%», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель практики налогового консалтинга юридической фирмы ФБК-Legal Татьяна Матвеичева.

Для тех же, у кого зарплата составляет небольшую долю расходов, напротив, использование новой системы налогообложения может привести к увеличению налогового бремени, добавила Матвеичева.

По мнению руководителя отдела налогового консалтинга юридической компании «Базальт» Михаила Грановского, переходить на уплату налога 8% без уплаты страховых взносов имеет смысл, если фонд заработной платы составляет более 30-33% от совокупной выручки предприятия.

«А в случае уплаты налога с разницы между доходами и расходами (15%) переход на уплату 20% без уплаты страховых взносов целесообразен при условии, что фонд заработной платы составляет более 25-28% от разницы между выручкой и всеми учитываемыми для налогообложения расходами за исключением заработной платы и страховых взносов», — сказал Грановский.

Хорошо, что новая налоговая схема, предлагаемая правительством, не является обязательной, не навязывается властями, считает Матвеичева. «Выбор остается за налогоплательщиками, ничего не навязывается директивно, предприниматели имеют возможность просчитать налоговую нагрузку, оценить насколько им интересно предлагаемое упрощение налоговой отчетности и решить, стоит ли им участвовать в эксперименте», — говорит эксперт.

Меньше хлопот — больше прозрачности

Грановский обратил внимание на важную деталь правительственной новации. «Предполагается одновременно с дальнейшим упрощением налогообложения (а именно, исключением уплаты страховых взносов) освобождение налогоплательщиков от обязанности составления налоговых деклараций. Расчет налоговых обязательств организаций и предпринимателей будет осуществляться непосредственно налоговиками на основании фискальных отчетов и сведений от обслуживающих банков», — отметил он.

Эксперты разошлись во мнении, какую цель преследует правительство, экспериментируя с малым бизнесом и ИП. Грановский считает, что если расчет налогов будет производиться по простым и прозрачным алгоритмам без участия налогоплательщика, то «даже при снижении номинальной налоговой нагрузки может повыситься собираемость налогов, что, возможно, и является целью данного эксперимента».

Правительство заинтересовано в том, чтобы видеть операции налогоплательщика в режиме онлайн, уточняет Матвеичева. «То есть фактически речь идет об увеличении контроля за бизнесом, о стимулировании его к обелению зарплат, поскольку освобождение от соцвзносов в фонд оплаты труда снижает интерес к занижению их реального размера исключительно с целью экономии на соцвзносах», — сказала Матвеичева.

При этом эксперт уточняет, что правительство не дает гарантий, что освобождение от уплаты соцвзносов будет действовать всегда, что взносы не вернут и не повысят.

«Увод зарплат в «тень» как раз во многом был связан с резким увеличением ставок соцвзносов, против чего активно возражал мелкий бизнес, но его мнение тогда никто не учел», — напомнила Матвеичева.

Снова просят выйти из «серой зоны»

Советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко считает, что выгода для предпринимателей в новой налоговой схеме имеется, но небольшая. «Ошеломляющей выгоды новый режим не даст, так как в ФНС и Минфине делают очень грамотный расчет налоговой базы, текущей и перспективной», — сказал Свириденко, согласившись, что с точки зрения обеления зарплат схема будет работать.

«Такой налоговый режим позволит не скрывать заработные платы совсем», — считает Свириденко.

По его словам, похожий налоговый режим ранее предлагался аппаратом омбудсмена и в докладе уполномоченного по МСП Анастасии Татуловой, но явной поддержки не получил. «Мы считаем, налоговая система должна быть умной. И не только для малых предприятий, но и средних и крупных. Умная система — это когда расчет налогов идет по принципу динамического моделирования, то есть, в зависимости от рентабельности и значимости отрасли», — сказал Свириденко.

Но после повсеместного введения такой налоговой схемы стоит ожидать ужесточение проверок бизнеса, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Вопрос для предпринимателей не в выборе, уходить или не уходить из «серой» зоны. Вопрос состоит в том, что те, кто выйдут последними, получат доначисление налогов по новым ставкам», — прогнозирует Кабаков.

Он убежден, что налоги и их собираемость будут расти каждый год вопреки всем кризисам. «Средний бизнес, который решил укрыться за ширмой ИП и показывает неплохие обороты, заставят платить, и маневр с отменой страховых взносов — хороший для этого предлог», — заключил эксперт «Финам».