У властей Украины были деньги и время закупить дешевый газ. Экс-премьер страны Владимир Гройсман упрекнул их в неумении прогнозировать ситуацию. При этом он не исключил, что в Киеве намеренно спровоцировали энергетический кризис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил действующие власти страны в провоцировании энергетического кризиса. В опубликованном в субботу, 25 декабря, интервью журналу «Країна» он указал на то, что в республике «идет централизация денежных ресурсов».

«Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ.

Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем.

Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — пояснил свою точку зрения Гройсман, руководивший правительством Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го.

Экс-глава кабмина полагает, что это могло быть сделано преднамеренно.

«Есть два варианта — либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», — заключил он.

По любой цене

В свою очередь, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко подтвердил отсутствие альтернативы российскому газу.

Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, констатировал он.

Витренко сообщил, что суда со сжиженным природным газом не могут попасть на Украину. По его словам, «Нафтогаз» переживает острый кризис — месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ «по любой цене».

Хватит ли запасов

Нынешний глава правительства страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что запасов в украинских подземных хранилищах газа достаточно, чтобы пройти текущий отопительный сезон. В то же время кабмин официально не исключает «рисков и форс-мажоров в холодное время года»

Как стало известно 14 декабря, из-за дефицита угля правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут перевести на работу со 100-процентным использованием газа.

В ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проинформировала, что Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа для того, чтобы преодолеть энергетический кризис.

Четырехкратный рост цены

По подсчетам министерства экономики Украины, за последний год стоимость импортного газа в стране выросла в четыре раза и достигла $730 за 1 тыс. кубометров — соответствующие расчеты были проведены Государственной таможенной службой республики.

Во внимание принималась цена импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на Украину в ноябре 2021-го. Она составила 19 261,64 гривны ($730,65) за каждую тысячу кубометров, пишет ТАСС.

Для сравнения — год назад стоимость зарубежного газа на Украине находилась в среднем на уровне $182,5 за 1 тыс. кубометров.

Газовый кризис настиг страну с началом отопительного сезона, который стартовал в середине октября. Причиной кризиса стали высокие цены на газ. Из потребляемых 23 млрд кубометров газа 13 млрд Украина производит сама с помощью «Нафтогаза» и частных компаний. Остальное импортируется из-за рубежа.