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Бывший премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе

Экс-премьер Украины Гройсман обвинил Киев в «подрыве энергетической безопасности»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса. Об этом он сообщил в интервью журналу «Країна».

«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — сказал он.

Он подчеркнул, что украинские власти либо очень некомпетентны, либо «специально подрывают основы энергетической безопасности».

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не может пока обеспечить поступление газа из альтернативных РФ источников. Витренко обратил внимание, что для появления альтернативы российскому газу надо модернизировать систему газопроводов в Польше.

До этого в Киеве обвинили США в предательстве и подлости из-за транзита газа.

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, соглашение предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд. куб. м газа ежегодно с 2021 по 2024 год на основе правила «Качай или плати»: российский «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

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