«Турция не пропускает танкеры»: почему Киев не может отказаться от российского газа

Существует несколько способов поставки газа на Украину из альтернативных России источников. Но на сегодняшний день все они далеки от реализации, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Альтернативный газ

«Импорт LNG (сжиженный природный газ — ред.) на терминалы в Польше или в Хорватии на остров Крк, или в Турции, например, Греции, Италии, Голландии, Бельгии имеет очень ограниченный смысл. По большому счету, это рыночная спекуляция», — сказал в интервью «РБК – Украина» Витренко.

Он отметил, что есть отдельные частные компании, которые импортировали LNG через Польшу. Но на сегодняшний день «физически судна с LNG на Украину заходить не могут». Невозможна и поставка регазифицированного сжиженного топлива с терминала в Польше на Украину по трубам.

«Для того чтобы это практически было возможно, нужно на территории Польши, это важный нюанс, модернизировать систему и решать проблему так называемых «узких мест». Так как Польша тоже большая страна, терминал Свиноуйсьце находится вообще в другой стороне Польши, если посмотреть на карту. Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать на Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти «узкие места» расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Он также отметил желание Польши инвестировать в это исключительно европейские деньги, а не собственные средства. Витренко добавил, что если бы Украина хотела бы «поиграть» в финансовые спекуляции, то могла бы покупать газ у американских экспортеров.

«Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор.

Есть разговор о том, что если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет», — заметил он.

Витренко предположил, что вместе с польскими партнерами следует отрабатывать вариант, когда физически газ с терминала в Свиноуйсьце будет поступать на Украину. Или использовать для этих целей строящийся новый терминал в Гданьске (север Польши – ред.). Аналогичная ситуация и с Балтийской трубой из Норвегии в Польшу.

«Качай или плати»

С 2015 года Киев не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, который предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с «Газпромом»: Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его «Газпром экспорту» обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию сырья.

С 1 октября 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Новый контракт заключен до 2036 года.

Более того, после запуска всех российских транзитных газопроводов прокачка через Украину сократится до минимума. Топливо уже идет в обход по «Турецкому потоку». На очереди – его новые ветки и запуск «Северного потока — 2».

Неподъемные цены

Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые повышенные тарифы на распределение газа для населения. Они начнут действовать с 1 января 2022 года.

В то же время цены на газ в Европе резко выросли. Витренко заявил в интервью, что Киев может не сохранить действующие тарифы для населения из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

«За один только год цены на газ в Европе выросли в 7 раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, при том что рыночная цена 45 гривен», — отметил глава «Нафтогаза».

Разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, в связи с чем компания может не покрыть ее в будущем, если цены в Европе и в дальнейшем продолжат расти.

В повышении цен на топливо в ЕС Киев винит именно «Газпром». «Нафтогаз» направил в Европейскую комиссию жалобу на действия российской компании на европейском газовом рынке.

По мнению украинской стороны, «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом». Именно это стало ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе, заявил Витриенко.

Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 23 декабря отметил, что «Газпром» не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе и выполняет все свои контрактные обязательства.