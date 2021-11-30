В «Нафтогазе» заявили о нежелании России обсуждать контракт по транзиту газа

Диалога с Россией по поводу продления транзита газа через ГТС Украины нет, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, сейчас Киев ведет обсуждение проблемы с Вашингтоном и Берлином, но Москва не хочет начинать обсуждения в какой-либо форме. Витренко также выразил сожаление в связи с отсутствием у Украины возможности наложить вето на сертификацию «Северного потока — 2».

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасения по поводу судьбы газового транзита через украинскую ГТС. Его слова передает агентство Reuters.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но россияне не хотят начинать эти обсуждения», — сказал он.

Кроме того, Витренко посетовал на отсутствие права вето у Киева в отношении «Северного потока — 2». Формат участия «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации компании Nord Stream 2 AG не позволяет украинским властям заблокировать этот процесс.

Наконец, глава компании сообщил, что Киев готов оспаривать финальную сертификацию в судебном порядке, если сочтет ее нарушающей европейское законодательство.

15 ноября Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации компании-оператора СП-2. Он также добавил, что немецкому регулятору будет заявлено о невозможности сертификации газопровода «без его полного соответствия европейскому и международному законодательству».

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в очередной раз сообщил, что Киев заинтересован в дальнейшем транзите российского газа. По его словам, Украина хочет продлить контракт, который истекает в 2024 году, а также намерен увеличить объем поставок.

«Я слышал риторику со стороны РФ, что они готовы продлить контракт на транзит. Но кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми, «Нафтогазом» и «Газпромом» не было», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

При этом он отметил, что речи о прямых закупках газа в РФ не идет.

В чьих руках судьба транзита?

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд кубометров газа ежегодно с 2021-го по 2024-й. При этом «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Украина при этом настаивает на увеличении транзита российского газа. Страна уже лишилась части транзита, поскольку Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» в соответствии с новым контрактом с РФ. «За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния ГТС Украины.

При этом объемы поставок должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями Евросоюза по новым контрактам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. Однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации, считает глава государства. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова исполнять свои транзитные обязательства по газу.

«Если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — отметил пресс-секретарь российского президента.