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Бизнес

«Труба лопнет»: Путин объяснил опасность увеличения транзита газа через Украину

Путин рассказал о возможностях России увеличить поставки газа в Европу

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РИА «Новости»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. Однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», считает глава государства. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова исполнять свои транзитные обязательства по газу. От Киева Москва ждет деловых предложений – тогда «все продолжит работать».

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский газопровод может «просто лопнуть» при увеличении транзита. Его слова передает РИА «Новости».

Он также назвал «чушью уровня «сапоги всмятку»» утверждения о том, что Россия строит трубопроводы «просто для обхода Украины».

Путин также заявил, что Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, и если «партнеры попросят», то страна готова нарастить объемы поставляемого газа «на столько, на сколько они попросят». По итогам 2021 года страна может выйти на рекордный объем поставок газа, отметил глава РФ.

Президент также прокомментировал рост цен на газ в Европе – рекордный по значениям. По его словам, к этому привел дефицит электроэнергии, поэтому «не надо перекладывать с больной головы на здоровую». Запасы ресурсов России носят «неограниченный, планетарный характер», добавил Путин.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова исполнять свои транзитные обязательства по газу.

«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков также посоветовал Киеву обратиться к европейским компаниям — покупателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки.

«То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил», — отметил представитель российского руководства.

7 октября Песков уже говорил, что потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу есть, все зависит от коммерческих договоренностей.

Украина боится за транзит

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности сохранения транзита газа на территории Украины.

«Очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных (столько Украина получает от России за транзит газа — «Газета.Ru») никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — отметил Зеленский.

Украинский глава подчеркнул, что залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность, а завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Украиной «новые вызовы — в придачу к уже существующим».

Зеленский отметил, что Украина и Евросоюз договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы. В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает Украину и совместно с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные для страны поставки газа.

Дмитрий Песков 7 октября отрицательно ответил на вопрос, зависит ли от «Северного потока — 2» возможность увеличения экспорта газа из России в Европу.

«Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны», — отметил Песков.

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