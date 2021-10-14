Почему идея создания газового картеля по примеру ОПЕК обречена на провал

В идее регулировать мировой рынок газа по аналогии с нефтяным имеется «рациональное зерно». Так отреагировал вице-премьер Александр Новак на предложение Саудовской Аравии создать аналог ОПЕК для газовой отрасли. Эксперты считают, что его ответ скорее является вежливым отказом и идея развития не получит.

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал идею создания так называемой газовой ОПЕК. По его словам, в подобной структуре есть смысл, однако вопрос требует дальнейшей проработки. Между тем эксперты полагают, что Москва тем самым продемонстрировала вежливый отказ.

«Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать», — ответил Новак на вопрос журналистов об идее регулировать рынок газа по примеру рынка нефти в ходе Российской энергетической недели.

В пользу регулирования газового рынка высказался ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Он заявил, что если бы рынки газа и угля, на которых в этом году зафиксирован рост на сотни процентов, «получали бы такой же уровень внимания и такой же подход, как нефтяная сфера в рамках ОПЕК+, то, безусловно, ситуация была был лучше». Он назвал нефтяной рынок «стабильно работающим».

«Поэтому мне кажется, что мы имеем основание гордиться той работой, которую проделали. В данном случае мы выступили регулятором энергетического рынка. Если мы посмотрим на газовый и угольный рынки, то они нуждаются в такого же рода регулировании», — сказал принц Сальман.

ОПЕК состоит из 13 стран, а соглашение ОПЕК+ поддерживают 23 государства. Россия не является членом картеля, но входит в состав ОПЕК+.

Цены на газ в Европе пошли в рост с апреля, стартовав с $250 за 1 тыс. кубометров. В июне они поднялись до $350, в августе — до $500. 6 октября был установлен абсолютный рекорд — $1969 за 1 тыс. кубометров. Позднее рынок просел. В четверг, 14 октября, 1 тыс. кубометров газа стоила на бирже около $1200.

Бледные тени ОПЕК

Разговоры о создании аналога ОПЕК идут без малого 20 лет, уточняют эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». За это время страны-экспортеры природного газа смогли создать даже две организации, но обе лишь отдаленно напоминают картель, напомнил ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Существует глобальная организация, объединяющая производителей газа — Международный газовый союз. Но практической пользы от нее пока немного. И есть Gas Exporting Countries Forum (GECF) — Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Если спросить участников газового рынка в России об этих профильных общественных организациях, то их реакция будет однозначной — еще одна бесполезная контора», — сказал Суверов, уточнив, что Россия присутствует на обеих площадках.

«В целом «газовая ОПЕК» была бы полезна, поскольку позволила бы сгладить экстремальную волатильность на газовом рынке как с точки зрения очень высоких цен, так и очень низких», — считает Суеров.

Дело в том, что проекты в газовой отрасли — масштабные и долгосрочные, предложение газа на рынке не может меняться так же быстро, как изменяется конъюнктура спроса на сырье на биржевых торгах. «Поэтому спотовые цены так сильно колеблются. И, возможно, нуждаются в донастройке», — считает Суверов.

При этом основные импортеры газа (Европа, Китай, Япония, Корея) наверняка будут против создания газового картеля, который отстаивал бы позиции стран-производителей газа, считает Суверов. И такая энергетическая сверхдержава, как США, вряд ли согласится войти в «газовую ОПЕК», так как идея с налогом ОПЕК противоречит национальному антимонопольному законодательству США.

Также проблемой для такого картеля является отсутствие единого мирового газового рынка. Есть только региональные рынки газа, которые практически невозможно регулировать. В то время как единый нефтяной рынок все-таки имеется, добавил Суверов.

России точно нет необходимости создавать «газовую ОПЕК», возразил руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко. «Во время кризиса 2008-2009 годов у стран-экспортеров были попытки создать нечто подобное. Даже создали штаб-квартиру в Дохе. Ну, сидят они там с тех пор, а что толку?», — отметил Мищенко.

Другое дело, что страны-импортеры газа заинтересованы в создании некоего органа, который бы защищал интересы покупателей и оказывал давление на поставщиков с целью снизить цену на газ. Недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель призывал страны Европы сплотиться в своих отношениях с Россией», — сказал Мищенко.

Либерализация не помогла

По мнению Мищенко, энергетический кризис в ЕС показал разбалансированность европейского рынка, его уязвимость. «Европейцы пытаются создать цивилизованный рынок газа, приняли соответствующие законы, в том числе Третий энергопакет, разбивающий рынок на добычу, транспортировку и сбыт. Все это хорошо, но почему-то взяли за аксиому мысль о том, что либерализация рынка даст цену ниже, чем она есть по долгосрочным контрактам. Этого не случилось», — сказал Мищенко.

Он допустил, что для ЕС выгодно было бы наладить регулирование рынка СПГ, сжиженного природного газа. Но получилось так, как получилось. «Через биржевые торги проходит лишь часть европейского рынка газа, но эта часть оказалась очень волатильной, отразившись на всем рынке, на ценах на трубопроводный газ. То есть хвост начал вилять собакой», — отметил эксперт.

В связи с этим он прогнозирует повторение энергетических кризисов, подобных тому, который развивается сейчас. «Это будет точно происходить на нерегулируемых рынках», — заключил Мищенко.

«Для предотвращения очередного энергетического кризиса необходимо лишь способствовать заключению еще большего количества долгосрочных контрактов и уменьшать долю спотовых продаж», — отметил аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Мищенко, в свою очередь, считает, что и после текущего энергокризиса ничего не изменится в европейской структуре потребления, никакой газовый картель создан не будет. «Думаю, власти ЕС ограничатся поиском виноватых среди поставщиков газа, что уже делается, и в первую очередь в отношении России», — сказал Мищенко.

«Теоретически «газовая ОПЕК» могла бы организоваться вокруг поставщиков газа в Европу — РФ, Алжира, Азербайджана, Катара, Нигерии. Основная выгода для производителей — возможность поддерживать цены на комфортном уровне», — отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Но по его оценке, заявление вице-премьера Новака больше походит на вежливый отказ в создании «газовой ОПЕК», чем призыв сесть за стол переговоров и создать жесткую структуру, а не консалтинговый форум.

Текущий кризис, как считается, показал уязвимость рыночного ценообразования — газ с нефтяной привязкой сейчас стоит кратно меньше спота. Однако выводы из этого могут быть сделаны разные, считает Кауфман. С одной стороны, можно нарастить объем мощностей для хранения и увеличить количество долгосрочных контрактов, чтобы сторона предложения могла комфортно прогнозировать необходимые мощности по добыче. С другой — можно сделать вывод, что Европе стоит ускорить энергопереход и сделать упор на мощности в сфере ВИЭ и атомной энергетики, заключил он.