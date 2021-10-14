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Бизнес

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» поможет снизить цены на газ

Власти ФРГ опровергли утверждения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Кабмин ФРГ официально отверг утверждения о несоблюдении РФ контрактов на поставки газа. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» способствовал бы снижению цен на газ в Европе. Он также перечислил факторы, повлиявшие на рекордный рост стоимости топлива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Германии опровергли утверждения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа в Европу. Об этом в четверг, 14 октября, заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — приводит его слова ТАСС.

В ответе кабмина отмечается, что

«у правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств».

Как указали в министерстве экономики и энергетики Германии, минувшим летом в важных для газоснабжения ФРГ странах - России и Норвегии - на объектах газовой отрасли проходили технические работы, а также возникали сложности при производстве газа, что привело к сокращению объемов импортируемого топлива.

«В свете восстановления конъюнктуры, ценообразования с учетом налога на выбросы CO2 и растущего значения природного газа в производстве электроэнергии в целом небольшой объем предложений столкнулся с повышенным спросом, что привело к значительному увеличению краткосрочных цен», — пояснили в ведомстве.

Клаус Эрнст указал, что повышение цен на газ в ЕС связано с разными факторами, в том числе с сокращением поставок сжиженного природного газа из США в Европу на фоне их увеличения в Азию. «После необычно долгой отопительной фазы прошлой зимой газохранилища в ЕС опустели. Сюда добавляется то, что поставки СПГ в Европу сократились, поскольку поставщики газа смогли добиться более высоких цен в странах Азии и вместо Европы стали поставлять туда», — сказал он.

«К тому же налог на выбросы CO2 ведет к удорожанию газа, а общий спрос после «коронавирусного» кризиса в свете восстановления экономики снова увеличился», — добавил глава комитета Бундестага.

Он отметил, что

скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» способствовал бы снижению цен на газ в Европе.

Строительство этого газопровода полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор — Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

«Северный поток – 2» построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток - 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. В среду президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» назвал «политически мотивированной болтовней» заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что «даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу».

При этом Путин выразил мнение, что увеличивать еще сильнее транзит через украинскую ГТС опасно, так как ее износ составляет выше 80%. Между тем поставки по этому маршруту в 2021 году примерно на 10% превысят контрактные обязательства, добавил российский лидер.

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