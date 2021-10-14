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В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» поможет снизить цены на газ в ЕС

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Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» поможет снизить цены на газ в Европе. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Эрнст опроверг сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, а «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в европейские страны при наличии соответствующих заявок.

6 октября цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов.

Топ-менеджер «Газпром экспорт» Сергей Комлев рассказал, что рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли, это плохо не только для его потребителей, но и для поставщиков. По его словам, в быстро меняющихся ценах на газ «нет ничего хорошего».

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