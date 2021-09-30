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Бизнес

МРОТ могут поднять на 825 рублей. Это коснется 3 млн россиян

Правительство предложило повысить МРОТ до 13 617 рублей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»
В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей — сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля в месяц. Таким образом, показатель может вырасти на 825 рублей — в то же время средняя стоимость одной покупки россиянина на прошлой неделе составила 650 рублей, что лишь немногим меньше этой суммы.

Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в четверг, 30 сентября.

В текущем году размер МРОТ составляет 12 792 рубля. Предполагается, что в 2022-м он вырастет на 825 рублей. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как напоминают авторы инициативы, с 2021 года МРОТ исчисляется, исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. «С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%», — говорится в тексте.

В правительстве также отметили, что МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по России на очередной год — согласно прогнозу Минэкономразвития, речь идет о сумме в 13 026 рублей.

По оценкам экспертов, изменения в методике расчета МРОТ демонстрируют, что теперь вместо ориентации на инфляцию в правительстве обращают внимание на рыночные трансформации заработной платы, к которым и привязан этот показатель.

Прежде он приравнивался к прожиточному минимуму, то есть определялся его расчетом. Он включал продукты питания в необходимом минимальной наборе и непродовольственные товары, равные им по стоимости, это была одежда, обувь и иные предметы. Однако эти статьи расходов составляли лишь 50% от всего минимума. Вторая половина приходилась на коммунальные платежи и прочие услуги, например, транспортные расходы.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.

Ранее депутат Госдумы седьмого созыва Николай Арефьев призвал отказаться от минимального размера оплаты труда и ориентироваться только на показатель прожиточного минимума.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум — достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — пояснял он свою позицию.

Действующая система налогообложения и многие административные штрафы привязаны к МРОТ, отметил Арефьев. «Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», — резюмировал парламентарий.

Вице-премьер Татьяна Голикова мнение депутата не разделяет — по ее словам, отказ от понятия минимальной зарплаты в нынешнем российском законодательстве приведет к хаосу.

«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он», — сказала она.

Голикова отметила, что у минимальной зарплаты и прожиточного минимума сейчас разная экономическая сущность, и отказ от них не обсуждается властями. Вице-премьер напомнила, что на МРОТ завязано огромное количество показателей, в том числе почти все социальные выплаты и пособия. И эту систему невозможно трансформировать в одночасье. «Это сегодняшнее социальное благополучие нашего населения», — подчеркнула вице-премьер.

Добавим, что за период с 20 по 26 сентября недельный средний чек достиг максимального значения в 2021 году. Как следует из материалов исследования холдинга «Ромир», средняя стоимость одной покупки россиянина составила 650 рублей, что на 1,1% (7 рублей) выше, чем на прошлой неделе. Кроме того, показатель на 10,4% (61 рубль) больше прошлогоднего.

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