Минтруд назвал размер МРОТ в 2022 году

В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает «РИА Новости».

«В 2022 году — 13 617 рублей, это плюс 6,4% к уровню 2021 года», — сказал он.

По словам министра, в России в нескольких отраслях произошел рост заработных плат, что, в свою очередь, приводит к росту медианой зарплаты и, как следствие, увеличению МРОТ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что увеличение МРОТ до уровня выше 13,6 тыс. рублей позволит поднять заработную плату почти 3 млн россиян.

Согласно новой методике расчета МРОТ, вступившей в силу с 1 января 2021 года, он ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.