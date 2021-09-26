С 1 октября некоторым бюджетникам поднимут зарплаты

С 1 октября произойдет индексация зарплаты сотрудникам в ряде бюджетных организаций, сообщает mk.ru.

Зарплату повысят работникам в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других категориях.

Как сообщает mk.ru, рост составит около 4%, но данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, но он не может быть ниже того уровня, что определен федеральным центром – 4% . Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Работникам, перечисленным в майских указах президента России, оклады будут индексировать с 1 января.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей.