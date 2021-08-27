Уйти от минимальных зарплат. В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

Средняя сумма расходов россиян за месяц превышает 20 тыс. рублей, что почти вдвое больше установленного в 2021 году МРОТ. Этот показатель не нужен и от него следует отказаться, ориентируясь на прожиточный минимум, считает депутат Госдумы Николай Арефьев. По его оценкам, от минимального размера оплаты труда «больше вреда, чем пользы».

От минимального размера оплаты труда в России необходимо отказаться, заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Депутат призвал ориентироваться на показатель прожиточного минимума, сообщило URA.RU 27 августа.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум — достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — пояснил свою позицию парламентарий.

Действующая система налогообложения и многие административные штрафы привязаны к МРОТ, отметил Арефьев. «Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», — заключил он.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с «Газетой.Ru» назвала предложение Арефьева пиаром.

«Мне кажется, это пиар, поэтому зачем мы с вами будем это обсуждать? Где он был все эти пять лет? Он не знал о МРОТ? Поэтому, мне кажется, тема закрыта для обсуждений», — резюмировала она.

Попытки повысить МРОТ

Ранее фракция ЛДПР внесла законопроект, который предполагает повышение МРОТ до 20 тыс. рублей. Сейчас этот показатель в среднем по стране составляет 12 792 рублей. В начале 2022 года МРОТ поднимут до 13,6 тыс. рублей.

Согласно новой методике расчета МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), он ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. Так, в 2021-м МРОТ увеличился на 5,5% (в 2020 году он был равен 12 130 рублям).

Как отметили авторы законопроекта, применение нового механизма расчета МРОТ не привело к его существенному увеличению. «Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения», — отметили парламентарии.

«Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году — 51 352 рубля), то МРОТ в 40-50% должен составлять 20,5-25,7 тыс. рублей в месяц», — пояснили депутаты.

МРОТ ранее приравнивался к прожиточному минимуму, то есть определялся его расчетом. Он включал продукты питания в необходимом минимальном наборе и непродовольственные товары, равные им по стоимости (это была одежда, обувь и иные предметы). Однако эти статьи расходов составляли лишь 50% от всего минимума. Вторая половина приходилась на коммунальные платежи и прочие услуги, например на оплату проезда в общественном транспорте.

Чем известен депутат Арефьев

Николай Арефьев представляет КПРФ, он выступал с законодательной инициативой о ликвидации независимого Центробанка и возрождении Государственного банка России. 18 октября 2000 года парламентарий отозвал свой документ, поскольку его предложения были включены в более обширный законопроект президента Владимира Путина (который в свою очередь позднее был отклонен).

Арефьев выступил также соавтором 164 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Прожить на МРОТ

Доля россиян, которые считают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас, снизилась до 31%. По сравнению с пандемийным прошлым годом ожидания роста цен не такие тревожные: в марте 2020 года ускорения роста цен ждала почти половина опрошенных (47%). Тем не менее беспокойство относительно темпов роста цен выше, чем за год до пандемии. В сентябре 2019 года роста цен ожидали 23% респондентов, отмечают социологи.

Лишь 8% россиян считают, что цены останутся на нынешнем уровне, и всего 2% ожидают снижения.

На этом фоне средние недельные расходы россиян в годовом выражении выросли на 11,2%, до 5057 рублей, что составляет почти 40% от текущего уровня МРОТ. Таким образом, сумма реальных расходов россиян за месяц действительно превышает 20 тыс. рублей, что практически вдвое больше нынешнего минимального размера оплаты труда.

Как следует из данных холдинга «Ромир», доля еды и товаров повседневного спроса в бюджете россиян снизилась на 1,9%, а средний чек одной покупки в магазине составляет 630 рублей (на 7,9% выше прошлогоднего показателя).

«Мы наблюдаем стабилизацию доли расходов на товары повседневного спроса. Можно предполагать, что влияние пандемии коронавируса на потребительский рынок постепенно сходит на нет. Расходы постепенно растут, при этом рост цен в июле замедлился почти до нуля. Такое поведение покупателей может свидетельствовать об очень осторожном, но оптимизме на потребительском рынке», — прокомментировала итоги исследования директор компании Инна Караева.