Правительство предложило поднять МРОТ

Правительство России предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, законопроект внесли в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Сейчас МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн. работников. Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2022 г», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее сообщалось, что с 1 октября произойдет индексация зарплаты сотрудникам в ряде бюджетных организаций.

Зарплату повысят работникам в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других категориях.

По официальным данным Росстата, в 2020 году среднемесячная зарплата в России составила 51 083 рубля.