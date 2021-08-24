В МИД России прокомментировали возможный отказ Украины от транзита газа в Европу, сообщает РИА «Новости».

«Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в качестве способа предотвратить возможную войну с Москвой.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга в Ленобласти до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.