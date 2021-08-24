«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»

Маршрут поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) сохранится, но будет все менее востребован, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Поставки газа в обход Украины по первой нитке «Северного потока — 2» могут начаться уже в сентябре или октябре, по второй — в ноябре.

В МИД РФ заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если этого захочет Киев. При этом обязательства по снабжению газом европейских потребителей не пострадают.

«Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — сказал РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Это заявление в очередной раз обострило проблему, что делать с газотранспортной системой (ГТС) Украины после того, как закончится строительство «Северного потока — 2», идущего в обход страны.

Жаркий сентябрь

Bloomberg ранее назвал датой окончания строительства СП-2 12 сентября. По данным агентства, соответствующие извещения выпустило Управление по водному сообщению и судоходству Германии.

Официального комментария Nord Stream 2 AG пока не поступало, но финал строительства, учитывая, что осталось уложить менее 15 км, уже недалек.

Позиция официального Киева по поводу своей ГТС известна: сохранить статус основного транзитера российского природного газа в Европу. Об этом 22 августа премьер Украины Денис Шмыгаль говорил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Но эти призывы, похоже, несколько запоздали, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«По первой нитке «Северного потока — 2» газ можно будет пустить уже, вероятно, в сентябре. Ее достроили в июне, и уже два месяца там идут пуско-наладочные работы», — говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

А по второй нитке российской трубы газ пойдет ориентировочно в ноябре, считает эксперт, добавляя, что пару месяцев после достройки уйдет на отладку и получение необходимых сертификатов в ЕС.

При этом на территории Германии газовая сеть, к которой присоединят СП-2, давно работает. В нее поступает российский газ из «Северного потока — 1».

По словам Юшкова, есть косвенное свидетельство того, что «Газпром» планирует пустить газ по первой нитке СП-2 уже в начале осени. «На это указывает тот факт, что «Газпром» не взял дополнительных мощностей на прокачку газа через Украину, хотя ранее бронировал по 10-15 млн кубометров газа в сутки каждый месяц в этом году», — обращает внимание Юшков. Теперь эти объемы пойдут в Европу в обход Украины, по «Северному потоку — 2».

«Германия заинтересована в скорейшем старте этого проекта, поскольку запасы газа к отопительному сезону сейчас не самые приемлемые, а цены за тысячу кубометров высокие», — указывает Юшков.

При этом ГТС Украины продолжит поставлять российский газ в ЕС в объеме 109 млн кубометров в сутки. Такой контракт действует с 2019 до 2024 год.

После 2024 года Россия может и вовсе отказаться от поставок через украинскую ГТС или кардинально снизить объем прокачки в Европу, не исключают эксперты. В этом есть прямая выгода.

Коммерческое самоубийство

«Газпрому», естественно, удобнее теперь будет не платить никому за транзит как таковой в принципе, а поставлять газ немцам и всем их ближайшим европейским соседям напрямую, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «При наличии СП-2, если бы его позволили заполнить газом на полную пропускную способность, смысла для России в сохранении транзита через Украину нет совершенно», — говорит Пушкарев.

Напомним, по европейскому законодательству, поставщик газа не может быть монополистом. Один поставщик не может загрузить больше 50% газопровода, находящегося на территории ЕС. Чтобы во вторые 50% мог прийти другой поставщик и на другом конце трубы у потребителя был бы выбор, у кого купить газ.

Также российская сторона была бы рада, по возможности, не иметь никаких дел со сложными украинскими переговорщиками, которые традиционно больше требуют необоснованных уступок, чем бывают готовы идти на хоть какие-то компромиссы в самых что ни на есть прагматичных финансовых вопросах, отмечает Пушкарев.

«Происходящее похоже на ситуацию, как если бы две деревни торговали между собой и проложили от одной деревни к другой удобную, без ям и рытвин, более короткую дорогу, а третья поодаль расположенная деревня все равно настаивала бы, что товар надо было возить только по старой дороге, которая проходила веками через нее», — иронизирует Пушкарев.

Сейчас украинский транзит абсолютно неконкурентоспособен, согласен заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Транзит, как минимум, вдвое дороже альтернативных маршрутов доставки. И кроме того, он вообще не поощряет увеличение объемов прокачки, так как дополнительные мощности стоят, по договору с Украиной, дороже базовых. Это коммерческое самоубийство продолжить такой контракт», — говорит Гривач.

Ранее российская сторона детализировала свою позицию по поводу сохранения поставок газа в ЕС через Украину. Условий два.

Первое — «Газпром» готов поставлять газ через Украину после 2024 при условии, что ГТС республики будет находиться к этому времени, то есть, через три года, «в рабочем нормальном состоянии».

Второе условие. Транзит должен быть «экономически целесообразным», отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. То есть, речь идет о взаимовыгодных тарифах на прокачку газа.

Впрочем, какие будут тарифы, сейчас сказать сложно, отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Неизвестно, разрешат ли «Газпрому» полностью заполнять трубы по СП-2, какими будут собственные потребности Украины в газе и сколько газа потребуется Европе с учетом ее «зеленой повестки», — говорит Фролов.

Эксперт напоминает, что с 2014 года украинские власти пытаются продать 49% в операторе ГТС Украины. Но желающих нет. «Потенциальные инвесторы прекрасно понимали, что нет смысла приобретать актив, если нет договоренности с поставщиком газа, который мог бы обеспечить загрузку транзитных мощностей трубы. В данном случае самым очевидным поставщиком является «Газпром», — объясняет Фролов.

ГТС Украины со временем будет не нужна , единодушны во мнении эксперты.