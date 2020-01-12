Мотоциклист погиб на этапе «Дакара»
Португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли «Дакар», сообщается на официальной страница соревнований в Facebook.
Спортсмен был обнаружен в 10.16 по местному времени. К моменту прибытия медиков 40-летний гонщик находился без сознания. Гонсалвеш был доставлен в госпиталь, где были предприняты реанимационные мероприятия, однако результатов они не дали.
После шести спецучастков гонщик занимал 46-е место в общем зачете. Для него это был 13-й «Дакар» в карьере.
Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Карякин занял четырнадцатое место на шестом этапе ралли «Дакар» в классе мотовездеходов.