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Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока — 2»

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Stefan Sauer/Global Look Press

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о возможных санкциях в отношении России из-за «Северного потока — 2» вызвало критику со стороны немцев. Такое мнение выразили читатели издания Spiegel.

Жителей ФРГ возмутили предоставленные гарантии Украине из-за проекта газопровода. Они отметили в комментариях, что потеря Киевом прибыли из-за запуска «Северного потока --2» не должна волновать Германию.

«Не понимаю, в чем беда. Благодаря «Северному потоку — 2» «Газпром» избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Между прочим, «Нафтогаз» в прошлом незаконно перекрывал газовый кран и перенаправлял неоплаченный газ. Эта опция скоро будет недоступна», — написал один из пользователей под статьей.

Многие из читателей не понимают, почему Германия должна переживать за бюджет Украины, когда власти страны должны сами озаботиться пополнением казны из других источников.

Ранее Владимир Путин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» практически достроен, в связи с чем глава «Нафтогаза Украины» призвал сохранить объемы транзита газа через территорию его страны на нынешнем уровне.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что санкции в отношении российского газопровода могут быть введены в том случае, если Москва решит использовать его «в качестве оружия». По ее словам, Берлин понимает опасения Украины, связанные с проектом и «очень серьезно» относится к опасениям Киева.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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